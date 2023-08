All'insegna dell'arte il via della 97esima edizione della Festa dell'Ospitalità di Bertinoro

Sul colle di Bertinoro è tutto pronto per celebrare l’ospitalità con quattro giorni di festa, dal 31 agosto al 3 settembre. La 97esima edizione della Festa dell’Ospitalità si aprirà ufficialmente venerdì sotto il segno dell’arte, con l’inaugurazione, alle 19, nel Palazzo Comunale, della mostra dell’artista Francesco Polazzi. Di origini emiliane, classe ’88, Polazzi ha esposto in varie città europee - tra le quali Parigi, Madrid, Londra, Mainz e Oslo – e anche negli Stati Uniti. A contraddistinguere le sue opere un originale uso dei colori e la capacità di rileggere la natura e il paesaggio come memorie personali ed allo stesso tempo condivise con lo spettatore. La mostra rimarrà allestita fino al 23 settembre.

Alle 21 piazza della Libertà ospiterà per la prima volta Collincanto, concorso per nuovi talenti nato cinque anni fa a Collinello e che ora approda sul colle. Una dozzina gli artisti che si sfideranno per la vittoria. Ospite d’onore della serata sarà Luca Maggiore, cantautore e attore italiano, che ha interpretato il Gobbo di Notre Dame, nell'omonimo musical di Riccardo Cocciante. In piazza della Libertà, inoltre, dalle ore 18 sarà attivo – e lo sarà anche nelle serate successive - lo stand gastronomico a cura delle associazioni locali. In tutte le serate della Festa, dalle 19.00 alle 00.20, sarà attivo il servizio di navetta gratuita verso il centro, con partenza dai parcheggi di via Badia e via Allende Il programma completo della Festa dell’Ospitalità si può consultare sul sito https://www.visitbertinoro.it/it/eventi/festa-dell-ospitalita-2023/