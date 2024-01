Torna la Festa della Pasquella: canti, giochi in legno e tante golosità

Venerdì 5 gennaio, dalle 17, in piazzetta Amendola a Meldola si svolgerà la Festa della Pasquella, evento promosso dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con i Pasqualotti meldolesi. Per l'occasione si esibiranno tutti i Pasqualotti di Meldola: Rione Dozza, la Pasquella di San Colombano, la Pasquella del Bidente e la Pasquella di Ricò. Canti, divertimento e animazione per i più piccoli accompagneranno la giornata con i giochi in legno di Nonno Banter 57 Aps e i colorati palloncini di Avis Meldola. In più tante golosità preparate da Macelleria Da Panco e Caffetteria Senza Tempo, per non dimenticare il tradizionale vin brulè del Gruppo Alpini di Meldola, allieteranno questo pomeriggio in allegria. Saranno distribuite le calze della Befana per tutti i bimbi ad offerta libera; il ricavato sarà devoluto a favore della Caritas Parrocchiale di Meldola.