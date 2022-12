Festa per il decennale dell’associazione di volontariato Welcome

Dopo la tavola rotonda del 3 dicembre sui temi dell'inclusione, che è stato il primo appuntamento per il decennale dell’associazione di volontariato Welcome odv, è giunto il momento del secondo appuntamento decisamente più festoso.Il secondo evento pubblico, aperto alla città, è una festa da condividere insieme alle persone che supportano e sostengono Welcome, un’occasione per scambiarsi gli auguri di buone feste

Sabato 17 dicembre dalle 18:00 alle 24:00, festa con apericena presso La Collina dei Conigli. La festa è organizzata da Welcome young, il gruppo giovani dell’associazione per ripercorrerei dieci anni di attività con video divertenti e quiz, non mancheranno musica e giocchi.La festa ha il contributo e il sostegno del Rotaract Club Forlì.