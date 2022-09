Torna a Meldola la Festa rionale Tranvai Buratella: tre giorni tra giochi, spettacoli e moto

La Festa del Rione Tranvai Buratella ritorna in grande stile a Meldola, da venerdì 23 a domenica 25 settembre, con il suo oramai storico Trenino Lillipuzziano che è la gioia di ogni bimbo del paese. Un fine settimana ricco di eventi, che partiranno il venerdì sera, dalle 20:30, con la Cena Rionale a menù fisso e lo spettacolo di burlesque con Coco La Plume e il comico Enrico Zambianchi.

Il sabato pomeriggio, dalle 15:00 ospiti le associazioni Enpa con i cani da soccorso delle unità cinofile ed esempi di pet therapy e la Protezione civile che esporrà i propri mezzi e spiegherà le modalità di intervento in caso di calamità naturali. Il mercatino degli hobbisti e dei creativi colorerà ed animerà le vie del centro limitrofe alla festa. La cover band dei Magic Queen concluderà poi la serata con un mega concerto.

Per gli amanti delle due e quattro ruote domenica mattina ci sarà inveceun motogiro, con partenza alle 10:00 e ritrovo alle 8:00 in piazza Saffi, che porterà i partecipanti a conoscere le bellissime colline romagnole oltre ad una rombante esposizione di auto d'epoca e vintage per il resto della giornata. La domenica pomeriggio i bimbi potranno dare un grande esempio di riuso creativo nel mercatino a loro dedicato. Per tutto il pomeriggio inoltreci saranno spettacoli di zumba e musica dal vivo con il gruppo musicale dei BandaLarga.

Per tutta la durata della festa sarà operativo lo stand gastronomico con specialità romagnole, pesce fritto e anguilla alla brace.