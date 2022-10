I Romiti celebrano San Donnino con tre giorni di festa. E ci sarà anche la pizza no limits

Grande festa ai Romiti dal 7 al 9 ottobre con la celebrazione di San Donnino. Tre giornate sono pronte per offrire momenti e iniziative di vario genere alle persone che vorranno partecipare all’evento. Grazie al prezioso contributo dei volontari della parrocchia Santa Maria del Voto in Romiti, oltre alla collaborazione dei residenti e volontari del quartiere Romiti, si darà vita ad un fine settimana di allegria e festa.

La Festa di San Donnino, si svolgerà a Forlì, nell'area parrocchiale dei Romiti in via Firenze 75. L’evento inizierà venerdì 7 ottobre con partenza alle ore 19,00. Apertura degli stand gastronomici dove si potrà cenare e gustare la mitica bruschetta imperiale. Alle ore 21,00 si apriranno le danze con la musica dal vivo live ad opera del gruppo “The probes". Sabato 8 ottobre apertura della festa sempre alle ore 19.00. Anche in questo caso stand gastronomico dove si potrà gustare la pizza no limits su prenotazione. A seguire la magica tombolona con ricchi premi. Tutte le sere dall’apertura della festa alle 19 si potrà gustare un vastissimo apericena accompagnato da buona musica. Si passa quindi alla giornata di domenica con apertura alle 16. Vi saranno attività ludiche e tante attrazioni per i più piccoli con la presenza di Nonno Banter. Alle 17 appuntamento con i "Musicanti di San Crispino", che allieteranno il pomeriggio sino a sera. Sarà attivo lo stand con buonissimo pesce fritto e non mancherà la mitica piadina fritta.

Gastronomia e prelibatezze accompagneranno per tutti i tre giorni la festa di San Donnino ai Romiti. "Dopo un periodo di restrizioni di oltre due anni la comunità si è ritrovata nuovamente - spiegano gli organizzatori -. Questo è e sarà uno stimolo per proseguire attivamente nella realizzazione di nuove iniziative ed altri eventi che potranno dare importanza al territorio e alla comunità,” in grande stile” per tutti i volontari della Parrocchia Santa Maria del Voto in Romiti e del quartiere Romiti città di Forlì, impegnati nell’organizzazione della manifestazione che avrà un gran ritorno. Giunta tra le feste più importanti del territorio e sempre orientata ad ampliare i confini della socializzazione sulle basi di una partecipazione attiva, la festa è pronto ad accendere i riflettori in una unica location con diversi spazi verdi nell’area parrocchiale dei Romiti".