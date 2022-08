Cucina romagnola e musica San Giorgio celebra la quindicesima Festa d'la Fameja

La parrocchia di San Giorgio, gli Amici di San Giorgio, in collaborazione con il Comitato di Quartiere 4, organizzano "San Giorgio in Festa - Festa d'la Fameja - 15° anno" presso lìarea parrocchiale Via Zampeschi 115. Venerdì 2 e sabato 3 settembre lo stand gastronomico aprirà alle ore 19,30 con specialità romagnole, cappelletti, tortelli, polenta, carne alla griglia, piadina fritta (trippa alla parmigiana solo sabato sera e su prenotazione). Sono attesi spettacoli musicali dalle 21. In entrambe le serate animazione bimbi con tata. Domenica 4 settembre la festa inizia alle 9.30 con la Santa Messa degli sposi, a seguire ore 12,30 il pranzo (aperto a tutti) solo su prenotazione entro sabato sera al 3398420481 o 3496340362.