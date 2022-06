A Magliano si celebra la tradizionale Festa di San Giovanni

Venerdì 24 giugno, presso la frazione di Magliano di Forlì, si svolgerà la tradizionale festa di San Giovanni con un programma variegato: ore 19.45 ritrovo nel piazzale antistante la Chiesa di San Marco e Michele, via Maglianella 29; ore 20.00 camminata, guidata da Gabriele Zelli, alla scoperta delle storie del luogo, delle bellezze naturali e delle tradizioni agresti per la festa di San Giovanni in una delle più belle campagne del forlivese. Alle 21.30 i partecipanti ritorneranno presso il Circolo Acli dove la serata proseguirà in allegria con Renzo che racconterà barzellette.

Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia delle pubblicazioni "Antiche Pieve. A spasso per la Romagna" (quarta parte), a cura di Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli, foto di Tiziana Catani e Dervis Castellucci, e "Nei Meandri del Fiume Ronco" di Gabriele Zelli, foto di Fabio Casadei. Al termine ciambella, vino e frutta di stagione offerti dal Circolo Acli.

Partecipazione libera.