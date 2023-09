Festa Selvaggia a Corniolo, con due giorni a base di prelibatezze

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 30 settembre (a cena) e domenica 1 ottobre (a pranzo) a Corniolo si terrà la Festa Selvaggia, del circuito FestaSaggia: due giorni dedicati alle prelibatezze gastronomiche a base di selvaggina locale regolarmente catturata, macellata e certificata, da gustare nell'area feste di Corniolo o presso i ristoranti della zona. Per informazioni 388 4551601 - 377 4131417. Il menù dettagliato è nel volantino allegato.

Sabato 30 settembre, alle 15.30, Open Day della Scuola di Musica dell'associazione musicale C. Roveroni. Nella sede di via Giovanni XXIII, 54, sarà possibile incontrare gli insegnanti e provare gli strumenti. Alle ore 17.00 presso la Galleria d'arte contemporanea Vero Stoppioni di Santa Sofia, presentazione del libro "Troppo neri" di Saverio Tommasi. Introduce e modera Martina Dotti. Ingresso gratuito, evento organizzato da Sophia in Libris con il contributo di Amministrazione Comunale e Libera.