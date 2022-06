"Ukraine Aid": al Parco Urbano una festa all'insegna della solidarietà con mostra fotografica e musica dei Bar Liga e Magic Queen

Sabato 4 giugno al Parco Urbano Franco Agosto è roganizzata da Adamo Pittalis, Vitaliy Tykhonovic e Umberto Orlati, in collaborazione con volontari della comunità ucraina e di altri concittadini forlivesi, una festa all'insegna della solidarietà che culminerà con il concerto serale delle band Bar Liga e Magic Queen.

Obiettivo della serata è quello raccogliere fondi per acquistare un’ambulanza da inviare nella zona di Charkiv. “Ukraine Aid – pace e musica per l’Ucraina”, prevede alle 17 musica con dj set, alle 18 Ukrainian Live Concert e alle 20 Bar Liga e Magic Queen in concerto. Sarà anche allestita una mostra fotografica di reporter di guerra, tra cui Maks Levin, documentarista e fotoreporter ucciso qualche settimana fa proprio mentre stava svolgendo il suo lavoro. Sono foto che paradossalmente non ritraggono la morte, ma la vita in tempo di guerra, la vita sì in pericolo, ma sempre vita.

Hanno collaborato all'iniziativa Avis Forlì Cesena, Arci, Leleka Foundation, Pubblifest.