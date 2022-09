Il mercoledì del Buon Vivere culmina con lo spettacolo "Il settimo giorno lui si riposò, io no": sul palco Enrica Tesio e Andrea Mirò

Giornata a 360 gradi, quella di mercoledì 21 settembre, al Festival del Buon Vivere 2022, con tantissimi eventi dalla mattina alla sera in svariati ambiti culturali e sociali. Tra gli altri, il seminario CSI... Crime Scene Insects, con l’entomologo Stefano Vanin, a Corte San Ruffillo; il convegno Teatralmente, al BV Corner, a cura di AUSL Regione Emilia-Romagna, Teatralmente, Regione Emilia-Romagna; lo spettacolo Il settimo giorno lui si riposò, io no, di e con la scrittrice Enrica Tesio e la cantautrice Andrea Mirò, alla Chiesa di San Giacomo.



A Corte San Ruffillo, in località San Ruffillo di Dovadola, alle ore 19 si potrà assistere all’intrigante seminario CSI... Crime Scene Insects, con l’entomologo Stefano Vanin, introdotto dall’antropologo fisico Mirko Traversari e con il benvenuto di Sara Vespignani di Corte San Ruffillo. Le serie TV hanno fatto capire a tutti che la risoluzione dei casi forensi si realizza grazie a un approccio scientifico multidisciplinare. Nel corso della serata si parlerà di come gli insetti abbiano contribuito alla ricostruzione degli eventi di importanti crimini avvenuti in Italia, dimostrando che le Scienze Naturali possono diventare forensi.

Alle 18.30 al BV Corner ecco poi convegno Teatralmente, a cura di AUSL Regione Emilia-Romagna, Teatralmente, Regione Emilia-Romagna. Le straordinarie potenzialità del teatro migliorano la qualità della vita e favoriscono una cultura dell’integrazione e dell’emancipazione delle varie “diversità” in una relazione costante tra attore e pubblico. Nel corso di questo incontro con esperti, operatori, attori e ospiti verranno inoltre presentate le produzioni teatrali realizzate dai centri diurni dell'Emilia-Romagna e il progetto Teatralmente che ne promuove la circuitazione nei teatri della Regione.

Alle ore 21 alla Chiesa di San Giacomo ci sarà lo spettacolo Il settimo giorno lui si riposò, io no, di e con la scrittrice Enrica Tesio e la cantautrice Andrea Mirò. Non un semplice spettacolo, una seduta di autoaiuto, un monologo sulla vita di una donna come tante, ma con occhiaie uniche nel suo genere, con il contrappunto di canzoni originali e brani di grandi autori in cui la visione slow della vita si interseca, e si contrappone, alla frenesia dei tempi moderni, da Rino Gaetano a Giorgio Gaber, da Enzo Del Re a Niccolò Fabi, fino a Lucio Dalla. Lo spettacolo sarà introdotto da un dialogo sul tema La medicina di genere in oncologia, moderato dalla Giornalista di TeleRomagna Federica Mosconi. Porteranno i saluti istituzionali Renato Balduzzi, presidente IRST IRCCS “Dino Amadori”, e il Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.



Gli altri appuntamenti della giornata



Alle ore 10 al Palazzetto dello sport di Forlimpopoli presentazione del libro Nata in via delle cento stelle, di Federico Taddia, che sarà in dialogo con il giornalista Corrado Ravaioli.



Dalle 15.30 alle 23 all’Exatr di via Ugo Bassi 16 c’è EXTRAterrestre. Incontri ravvicinati di altro tipo. EXATR, il grande ex deposito delle corriere S.I.T.A, si mostra alla città dopo i lavori di messa in sicurezza, in una giornata di incontro e festa con cittadini, artisti, associazioni e istituzioni per raccontare il suo percorso di rigenerazione e immaginare le “nuove forme di vita” che lo attendono.

A Corte San Ruffillo di Dovadola, dalle 15 alle 16.30 e dalle 16.40 alle 18, si tiene il laboratorio sulla biodiversità per bambini titolato Un metro di diversità. Piccoli animali e grande diversità. Attività esperienziale sul campo per mettere in relazione i più piccoli con la natura che li circonda, guardandola con occhi consapevoli e complici e, perché no, dimenticare per qualche ora tablet e smartphone per riavvicinarsi alla realtà. Prenotazione obbligatoria allo 0543 934674.



Tra le 15 e le 16 si torna in centro a Forlì, al Refettorio, dove Uisp comitato territoriale Forlì Cesena Aps, in collaborazione con Liceo scientifico statale "Fulceri Paolucci De Calboli", organizza il laboratorio sperimentale sul contrasto alla violenza in genere Differenze in relazione!.



Tra le 17 e le 19, a La Cocla, Silvia Camporesi tiene il laboratorio fotografico per un target tra i 2 e i 6 anni Corpo e sguardo in relazione. Attraverso lo scatto fotografico incontriamo la realtà.



E alle 18, sempre al Refettorio, Valerio Melandri, direttore del Master in Fundraising di Forlì - Università degli Studi di Bologna, terrà il seminario Fundraising. La gentile arte del dono.



Tra le 18.30 e le 20 al Centro per la Pace di via Andrelini c’è la serie di visite guidate, ascolto e letture In-Relazione con se stessi. La pace e la nonviolenza nella mente e nel cuore, incontro a più voci con formatori e partecipanti dei gruppi Darsi Pace.



Alle 18.30 alla Cittadella del BV ecco il workshop aperitivo solare. Quando le relazioni diventano risorsa per l'ambiente. Un incontro in forma parzialmente giocosa in cui scopriremo insieme al professore Leonardo Setti quanto le nostre relazioni possono fare la differenza anche sotto il profilo dell'energia, aiutandoci a risparmiare e dare una mano al clima.



Alle 20.45 al BV Corner il reading musicale di Ululati Carissimo Pellegrino. Una lettera al grande gastronomo forlimpopolese, tra parole e ritmi musicali, che diviene l’occasione per ripercorrere la storia della tradizione culinaria italiana, attraverso le canzoni, le ricette e gli eventi che, dal secolo scorso a oggi, hanno segnato la società e ne hanno trasformato abitudini, cultura e buon vivere.



Alle 21.30 all’Arena del BV proiezione in due lingue del film Gagarine. Proteggi ciò che ami.





La mattinata di giovedì 22 settembre



Alle ore 10 alla Fabbrica delle Candele presentazione del libro Un sogno al microscopio, di Piera Levi-Montalcini e Alberto Cappio, che saranno in dialogo con il giornalista Corrado Ravaioli.

Tutti gli eventi in programma sono a ingresso libero e gratuito, alcuni richiedono la prenotazione (per la modalità di prenotazione si veda il programma sul sito).

Il Festival del Buon Vivere è promosso dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Forlì e dell’assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna, il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’ENIT, del Comune di Dovadola, del Comune di Forlimpopoli e del Comune di Meldola.