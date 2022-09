Ultimo weekend con il botto per il Festival del Buon Vivere: tra gli ospiti Mogol, Luca Trapanese, Nadia Murad, Giorgia Soleri

È la Chiesa di San Giacomo il luogo più attivo del weekend conclusivo del Festival del Buon Vivere, che termina con tre giornate dense di appuntamenti. Venerdì Beppe Severgnini sarà protagonista del suo monologo Lezioni di antipatia e poi Mogol si racconterà, in una serata in cui il pubblico entra nella storia della musica italiana insieme al grande paroliere, produttore discografico e scrittore italiano. Sabato si potrà partecipare all’incontro Differenze In Relazione, con Luca Trapanese(in collegamento online), assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, poi andrà in scena lo spettacolo Il punto di vista della virgola. In Relazione, con Diego Passoni (speaker Radio Deejay), Carlotta Vagnoli (scrittrice e divulgatrice) e Giorgia Soleri. Domenica, ultima giornata del Festival del Buon Vivere 2022, vede una dozzina di appuntamenti sparsi in tutti i luoghi del BV. Sicuramente da segnalare i quattro che si terranno alla Chiesa di San Giacomo: la presentazione alle 17 di Isola, libro scritto dallo speaker di Radio Deejay Diego Passoni; il podcast Genitori e figli, un mondo da raccontare, presentato dall’attore e autore Giovanni Scifoni; il dialogo, alle 19,In relazione per la pace, al quale parteciperà anche il Vicario del Papa, cardinale Mauro Gambetti; e l’evento di chiusura, Relazioni di pace, che dalle 21 vedrà in dialogo la giornalista Francesca Mannocchiela Premio Nobel per la Pace Nadia Murad, da New York.

Venerdì 23 settembre

Ci sarà da divertirsi (ma anche da riflettere) alle ore 18 alla Chiesa di San Giacomo, dove il giornalista e scrittore Beppe Severgnini sarà protagonista del suo monologo Lezioni di antipatia. Anche il mondo del lavoro è fatto di relazioni. Ci sono comportamenti e atteggiamenti controproducenti, ma nessuno li studia. Soprattutto all’inizio del percorso, questi errori possono essere disastrosi. Se volete distruggere la vostra carriera, magari appena iniziata, ecco le regole da seguire. Sempre a San Giacomo, ma alle 19.30, ecco poi, nell’ambito dei Dialoghi contemporanei, l’incontro titolato In-Relazioni, in cui la scrittrice e divulgatrice Carlotta Vagnoli dialogherà con la filosofa Ilaria Gaspari in merito all’annosa questione dei social network e alla possibilità o meno di far nascere relazioni che aiutino a costruire il buon vivere. Con il dominio assoluto che la tecnologia ha rapidamente conquistato in quasi tutti gli ambiti della nostra vita, molti aspetti della società sono profondamente mutati, basti pensare a come ci informiamo, come parliamo e anche a come votiamo. Ma il risvolto forse più preoccupante è quello legato alle relazioni tra le persone, le quali hanno subito grossi cambiamenti con l’introduzione e la diffusione di applicazioni e social media. Il gran finale di giornata è per le ore 21, di nuovo a San Giacomo, con Mogol racconta Mogol, serata in cui il pubblico entra nella storia della musica italiana insieme al grande paroliere, produttore discografico e scrittore italiano. Non solo Battisti ma Celentano, Cocciante, Mango, Mina fino a "insospettabili" collaborazioni raccontate con la forza e l’ironia del grande autore. Saranno con lui Giuseppe Barbera (voce e piano), Massimo Satta (chitarra), Sandro Rosati (basso) e Luigi Proietti (batteria).



Gli altri appuntamenti della giornata



Alle ore 10 alla Chiesa di San Giacomo presentazione del libro Scuola di felicità per eterni ripetenti, di Enrico Galiano, che saranno in dialogo con il giornalista Corrado Ravaioli. Alle ore 11 al Chiostro Al cuore delle relazioni. In occasione del primo momento di consegna di due defibrillatori alle scuole secondarie di secondo grado di Forlì, si terrà un breve corso sui segnali predittivi di problemi cardiaci nei giovani rivolto alle classi dell’Istituto CNOS-FAP. In collaborazione con Associazione cardiologica forlivese. Con il contributo di Assicoop Romagna Futura. Dalle ore 10 alle 12.30 (e poi dalle 14.30 alle 16) alla Cittadella del BV si tiene il workshop di cucito creativo La maglietta del festival del Buon Vivere, in cui relazione e creatività si sposano con l’arte del cucito. Vieni e porta a casa la tua t-shirt del Festival del Buon Vivere sostenibile. A cura di: Dress Again progetto di Social Economy – Faenza. Alle ore 16 al Refettorio c’è La solidarietà politica. Una giustizia potenziata?, con la ricercatrice di Filosofia della Politica dell’Università di Bologna Elena Irrera. Il termine “solidarietà” è spesso inteso come sinonimo di “carità” o “benevolenza”. Ma nella filosofia politica contemporanea è principio normativamente vincolante e capace di ispirare precisi doveri politici. L’evento dimostrerà che un appello alla solidarietà permette un ripensamento della giustizia in termini di valore etico non impersonale. Tra le 17.30 e le 20 alla Cittadella del BV ecco Found in translation, aperi-tandem linguistico con madrelingua inglese, francese, arabo e cinese, a cura di Dialogos. Per info e prenotazioni 347 1833340 (Fulvia). Alle 18 al Refettorio c’è Officine ecocritiche. Costruire la natura in tempi di crisi climatica, con Alessandra Luccioli (dottoranda del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione). Analizzando in gruppo brevi testi e immagini appartenenti a diversi generi testuali, come articoli di giornale, tweet e albi illustrati, viene approfondita la costruzione culturale del concetto di natura, in relazione alle azioni da compiere per far fronte alla crisi climatica. Tra le 18.30 e le 20, al Centro per la pace Annalena Tonelli visite guidate, ascolto e letture In-Relazione con il pianeta. Per una nuova narrazione capace di futuro. Relatore Mao Valpiana, direttore della rivista Azione Nonviolenta di Verona. Alle 20.30 al Refettorio ci sarà la presentazione della mostra di Evelyn Poggiali Un fiore per il mondo. È un progetto della fotografa a sostegno della pace e dell’inclusione sociale. Questo interessante progetto a sostegno di Save The Children Italia integra una mostra fotografica e una produzione video grazie a un team di operatori volontari del territorio che hanno supportato fin da subito l'idea della fotografa. Bimbi di etnia mista dai 2 agli 11 anni che vivono nelle province di Forlì Cesena e Ravenna ci insegnano che cosa sia per loro pace con tutta la loro semplicità. Fotografie e video interviste raccontano come i bambini possano essere da esempio per una pace senza confini. Alle 20.45 all’Arena del BV Modelli di ecologia integrale. Arte, moda e creatività solidale. Conferenza, arte, spettacolo musicale e sfilata a cura di Circolo ACLI L. Valli APS. Arte ed ecologia integrale; UNICEF: le scuole di plastica; sfilata di moda sostenibile.

Sabato 24 settembre

Alle ore 15 alla Chiesa di San Giacomo si può assistere all’incontro Differenze In Relazione, con Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, che interviene in collegamento online. Tendersi la mano, creare relazioni per formare, insieme, un caleidoscopio che ci permetta di vedere il mondo con i mille colori delle unicità di ognuno. Modera la giornalista Silvia Manzani, interviene Paola Casara, assessora Servizi educativi, scuola e formazione e Politiche giovanili del Comune di Forlì. Alle ore 19, ancora alla Chiesa di San Giacomo, si presenta il libro L’età del cambiamento.Come ridiventare un paese per giovani. La giornalista Claudia De Lillo dialoga in collegamento online con l’autrice Silvia Sciorilli Borrelli. Il momento giusto per cambiare: qual è? E chi deve coglierlo? In Italia, oggi, sembra essere un compito di tutti e di nessuno. I ragazzi si sono «sdraiati», dicono gli over 50; i vecchi hanno fallito, è la risposta. Il duro j'accuse dell’autrice colpisce con precisione ogni bersaglio delle debolezze che non possiamo più permetterci. Ammonendo: non è un problema di età. Alle ore 21.30, sempre alla Chiesa di San Giacomo c’è Il punto di vista della virgola. In Relazione, spettacolo con Diego Passoni (speaker Radio Deejay), Carlotta Vagnoli (scrittrice e divulgatrice) e Giorgia Soleri (scrittrice e influencer). Con il commento musicale di Michele Barbagli e Gabriele Graziani. In relazione per parlare dei vari aspetti dello stare in relazione e, nel frattempo, crescere.

Gli altri appuntamenti della giornata

Alle ore 10 alla Chiesa di San Giacomo Festival dell'incontro. Tavola rotonda per i ragazzi delle scuole superiori della città di Forlì, che saranno invitate a dialogare sulle tematiche ambientali, un tema delicato e importante, capace di far discutere fino a dividere, con alcuni protagonisti impegnati in prima linea. Con Mara Moschini e Marco Cortesi, autori e protagonisti Green Storytellers. Agnese e Giacomo, rappresentanti Fridays for Future, Fabrizio Zago, chimico, creatore dell’EcoBioDizionario, Michele Lanzoni, volontaria Onlus, e Nicola e Ilaria della Coop. Paolo Babini. Modera il giornalista Roberto Feroli. A cura di Cooperativa Sociale Paolo Babini. Il Festival dell'incontro, tempo permettendo, prosegue all’Arena del BV tra le 15 e le 19 con Tempo d’incontro, tempo di relazioni, pomeriggio per promuovere la bellezza e la ricchezza dell’incontro, attraverso il linguaggio universale dell’arte dedicato alla musica e alle attività per famiglie e bambini. Coordinamento scuola di musica Messaggio Musicale Federico Mariotti con CosaScuola Accademia in Arte. A cura di Cooperativa Sociale Paolo Babini. Alle ore 15.30 ci si sposta in via Andrea Costa a Forlimpopoli per Giocopopoli. Forlimpopoli si mette in...gioco, progetto a cura di Heart4children Aps, in sinergia con Gruppo Lego. A seguire alle ore 16 Adesso si gioca!, laboratorio di costruzione di animali con i mattoncini per bambini da 2 a 5 anni. A tutti i bambini verrà donato il kit utilizzato per costruire gli animali. Evento a numero chiuso per bambini da 2 a 5 anni con iscrizione obbligatoria mandando una mail a C.FAMIGLIE@GMAIL.COM. Alle 17 al Refettorio ecco In relazione fra popoli e culture. Il dialogo e la relazione come opportunità di Buon Vivere e di Pace per costruire insieme il futuro. Con Youssef Balla, ambasciatore del Regno del Marocco in Italia. Alle 20.30 al Refettorio presentazione libro Il sogno di Aurora (pubblicato da Tempo al libro – Faenza) con l’autrice Simona Palo e con la partecipazione dell’autore della prefazione del volume Mario Proli (capo ufficio stampa del Comune di Forlì). Con il patrocinio di Comune di Forlì - Assessorato alla Cultura. Alle 20.30 alla Cittadella del Bv Il tango argentino. La relazione in ballo. Empatia, ascolto, complicità, rispetto: il tango argentino è “relazione”, molto più di un ballo. A cura di Il paese dei ballokki Acsd – Forlì.

Domenica 25 settembre

Tutti alla Chiesa di San Giacomo gli eventi più importanti dell’ultima giornata di Festival: alle ore 17 si inizia con la presentazione di Isola, libro scritto dallo speaker di Radio Deejay Diego Passoni, che sarà in dialogo con il giornalista Corrado Ravaioli. All'ombra dei nuovi grattacieli scintillanti del quartiere Isola di Milano ancora resiste una vecchia casa di ringhiera con i suoi inquilini e le sue relazioni. Frammenti di vite all'apparenza ordinarie caratterizzate da un’umanissima straordinarietà. Alle 17.30, ecco poi la presentazione di Genitori e figli, un mondo da raccontare, con l’attore e autore Giovanni Scifoni. Scifoni è co-host assieme a Valentina Melis del podcast "Save the Genitori", ideato da Save The Children per offrire ai genitori spunti di riflessione, consigli utili e qualche piccola strategia di “sopravvivenza”. Alle 19 avverrà quindi il dialogo In relazione per la pace, con Pier Francesco Zazo (Ambasciatore della Repubblica Italiana in Ucraina), Edoardo Crisafulli (Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Kiev) e il Cardinale Mauro Gambetti (Vicario del Papa). In un momento in cui la parola Pace è fra le più utilizzate, occorre ripensare all'importanza delle relazioni per cercare di trasformarla in realtà. Infine, alle 21, l’evento di chiusura del Festival del Buon Vivere 2022, Relazioni di pace, in occasione del trentennale della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Una serata per parlare con due testimoni d'eccezione dei diversi scenari di conflitto nel mondo e per sottolineare, ancora una volta, l'importanza delle relazioni per affrontarne le complessità: la giornalista Francesca Mannocchi si confronterà infatti con la Premio Nobel per la Pace Nadia Murad, che sarà in collegamento da New York.

Gli altri appuntamenti della giornata

Dalle ore 9 alle 18 al Chiostro mostra e dimostrazioni pratiche di bonsai e suiseki, a cura di Bonsai Club Forlì aps. Dalle 9 alle 12.30 alla Cittadella del BV Uomo e natura. Non solo cibo dalla terra, laboratorio, scambio di piante e semi. Piante da fibra, piante da cui estrarre aromi, profumi, coloranti e medicamenti, piante da intrecciare. A cura di Anna Scozzoli, Laura Gabrielli e gli alunni della scuola media di Villafranca. Dalle 10 alle 12 al BV Corner il workshop L’antiginnastica® L’arte dell’ascolto, l’arte dell’ascolto dei corpi. Testimonianza di una comunità in ascolto di se stessa. Accompagnate dalla loro insegnante Marie Rascoussier, le quattro pittrici Cinzia Pompinetti, Alessandra Marani, Regine Kohne e Milva Fantini raccontano la loro esperienza dell’antiginnastica® e presentano una propria opera. Il senso di comunità coinvolgerà anche il pubblico con una breve esecuzione di come possono essere sperimentati questi movimenti che rivoluzionano la percezione corporea. A cura di Associazione Culturale LES CIGALES. Alle 15 alla Cittadella del BV il laboratorio - dialogo – incontro Rel-Azioni Umane, a cura di Maria Giovanna Pasini (consulente alla persona e counselor). Incontro con i cittadini per parlare delle loro storie di vita con consapevolezza e responsabilità, per vivere bene in salute nella società, nella natura, con rispetto, solidarietà e umanità. Alle 16.30 al Refettorio si tiene il workshop sulla relazione Il teatro delle emozioni, a cura di ASPIC ROMAGNA – Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale. Azioni esperienziali, riflessioni emozionali sul legame mente/corpo, per superare inibizioni e condizionamenti attraverso la libera capacità espressiva. Info: 346 1408492 (Daniela Placido). Alle 17 al BV Corner va in scena lo spettacolo teatrale Apri le ali e… Vola!!, della Compagnia Fuori Scena. La dolcezza di una favola racconta con semplicità dell’importanza della relazione di cura, della relazione di amicizia, della relazione di solidarietà e del rispetto della natura. Liberamente tratto dal celebre racconto di Luis Sepúlveda, Storia di una Gabbianella e del Gatto che le insegnò a volare. Alle 18 alla Cittadella del BV si presenta lo yoga acrobatico AcroYoga, a cura di Bodhi Dharma. Se si vogliono sperimentare libertà, felicità e divertimento in un'unica pratica, ecco l'occasione giusta. L'AcroYoga è un mix divertente di acrobatica, yoga e thai massage. Eugenia e Luigi aiuteranno gli interessati a muovere i primi passi in questa disciplina. Se invece si è già praticanti e amanti dell'acrobatica si verrà aiutati a migliorare le proprie abilità con nuove conoscenze. Alle 21 all’Arena del BV ecco infine In-Relazione con l’altro. Attraverso il canto, concerto del gruppo musicale Intercity Gospel Train Orchestra diretto dal Maestro Valerio Mugnai. A cura del Centro per la Pace Forlì Aps "Annalena Tonelli” Intercity Gospel Train Orchestra.

Tutti gli eventi in programma sono a ingresso libero e gratuito, alcuni richiedono la prenotazione (per la modalità di prenotazione si veda il programma sul sito).