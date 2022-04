Camper che passione: a Castrocaro arriva un festival dedicato

Un'occasione per mettere in esposizione il camper usato e condividere l'entusiasmo per l’outdoor, o per chi sta cercando un camper d’occasione. Arriva un raduno del popolo dei camper nel cuore ospitale della Romagna Toscana: ecco il “Festival del camper – Raduno ed esposizione di camper usati” che il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in sinergia con tre camper-club romagnoli, organizza nel weekend 20-22 maggio.

Venerdi 20 maggio (pomeriggio e sera) è prevista l’accoglienza e la sistemazione dei camper nell’area espositiva (due ampie strade nel centro di Castrocaro riservate all’evento). I camper dei visitatori potranno invece parcheggiare, fino ad esaurimento posti, nell’area attrezzata gratuita, posta tra i centri di Castrocaro e Terra del Sole (Via Biondina 8). Nella serata di venerdì (ore 20) festa di benvenuto con aperitivo e musica, aperta a tutti, nell’area Esposizione. Sabato 21 e domenica 22 maggio tante le iniziative organizzate per il popolo dei camperisti: escursioni guidate a piedi e in e-bike nel territorio, caccia al tesoro per grandi e piccini, visite guidate alla Fortezza di Castrocaro e alla Cittadella “Ideale” di Terra del Sole, per le quali è richiesta la prenotazione; shopping nei negozi locali e al Mercato Contadino (domenica mattina).

MODALITA’ DI ADESIONE ALLA ESPOSIZIONE DEI CAMPER USATI

L’area espositiva si troverà nel centro urbano di Castrocaro, via Cantarelli – via Ravaglioli. Possono iscriversi sia i privati che i concessionari /rivenditori, fino ad esaurimento dei posti. Ai concessionari saranno riservati massimo 3 posti camper. La quota di partecipazione è fissata in € 20,00 a camper per i privati ed in € 60,00 in quota fissa per i concessionari/rivenditori.

Per iscriversi occorre scaricare la apposita scheda rinvenibile sul sito www.castrocarotermeterradelsole.travel/eventi/festival-del-camper/, da compilare, firmare e ritornare via email con allegata la ricevuta del versamento della quota di partecipazione al recapito info@castrumcari.it.Sarà data conferma e comunicazione del posto assegnato, accompagnata da eventuali ulteriori dettagli e informazioni logistiche. E’ fortemente consigliato arrivare nell’area esposizione nel pomeriggio di venerdì 20 maggio, onde evitare problemi logistici ed organizzativi nelle giornate dedicate all’evento.



COLLOCAZIONE DEI CAMPER DEI VISITATORI – VIVERE LA ROMAGNA TOSCANA

I camper dei visitatori potranno accedere gratuitamente, fino all’esaurimento dei posti, nella grande area camper di Via Biondina 8 (attrezzata di rifornimento acqua e pozzetto di scarico ed energia elettrica). Gli equipaggi dei visitatori, potranno iscriversi e partecipare alle numerose iniziative di scoperta dei tesori storici, naturalistici ed enogastronomici di Castrocaro Terme e Terra del Sole e del territorio circostante di questo angolo di Romagna Toscana.

Alle attività ed iniziative del week-end del 20-22 maggio ci si può iscrivere telefonando al n. tel. 0543 769631 o inviando email a: info@castrumcari.it