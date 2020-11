Festival del Buon Vivere: spazio a Matteo Bussola, Paola Barbato e Umberto Galimberti

La giornata del giovedì, 26 novembre, è stata intitolata “Narrazione Femminile Plurale” perché si compone di storie al femminile che raccontano mondi e tessono connessioni.

Alle 11 apre la giornata l’appuntamento quotidiano condotto dal giornalista Corrado Ravaioli “Il Buon Vivere in un libro”. Ospite della mattina Matteo Bussola a presentare il suo “L’invenzione di noi due” (Einaudi 2020).

"Cominciai a scrivere a mia moglie dopo che aveva del tutto smesso di amarmi". Cosí si apre questo romanzo, in cui Milo, sposato con Nadia da quindici anni, si è accorto che lei non lo desidera piú: non lo guarda, non lo ascolta, non condivide quasi nulla di sé. Sembra essersi spenta. Come a volte capita nelle coppie, resta con lui per inerzia, per dipendenza, o per paura. Quanti si arrendono all'idea che il matrimonio non possa diventare che questo? Milo no, non si arrende. Continua ad amare perdutamente sua moglie, e non sopporta di non ritrovare più nei suoi occhi la ragazza che aveva conosciuto. Vorrebbe che fosse ancora innamorata, curiosa, vitale, semplicemente perché lei se lo merita. Ecco perché un giorno le scrive fingendosi un altro. Inaspettatamente, lei gli risponde, dando inizio a una corrispondenza segreta. In quelle lettere, sempre più fitte e intense, entrambi si rivelano come mai prima. Pian piano Milo vede Nadia riaccendersi, ed è felice, ma anche geloso. Capisce di essere in trappola. Come può salvarsi, se si è trasformato nel suo stesso avversario?

Alle 16 Alberto Peretti (fondatore di Genius Faber) tiene una lectio magistralis dal titolo “Il pensiero plurale nelle imprese” a cura di Menabò e Agenda Filosofica.

Alle 18, per il format Il Buon Vivere in salotto, Elasti (blogger, autrice e conduttrice radiofonica, al secolo Claudia de Lillo) dialoga con il filosofo Umberto Galimberti nell’incontro “Parlare alle donne delle donne”.

Chiude la serata alle 20.30 lo storico format targato BV Il Punto di Vista della Virgola, anch’esso in versione Home Edition, condotto da Marianna Aprile (redattrice di Oggi e volto noto in tv) con Paola Barbato (autrice), Vera Gheno (sociolinguista) e Matteo Bussola. Elementi fissi del format serale saranno il contrappunto musicale di Enrico Farnedi, le pillole video giornalistiche di Sabika Shaha Povia della redazione di “Propaganda Live” e le letture ironiche del tema della giornata di Martina Dell’Ombra.