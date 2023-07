Festival di Castrocaro, al via le selezioni per 250 iscritti. Venerdì dj set con Dany Cabras

Dopo un anno di stop, il Festival Voci Nuove torna a suonare a Castrocaro con circa 250 giovani talenti che nei prossimi due fine settimana arriveranno nella località romagnola da tutta Italia per affrontare la fase delle selezioni.

La prima edizione targata Isola degli Artisti, e realizzata sotto l'egida del Maestro Carlo Avarello, prenderà il via Venerdì 7 luglio con una Masterclass generale presso Palazzo Pretorio e, a seguire, la serata inaugurale aperta al pubblico che si svolgerà dalle ore 22:30 alle ore 00:30 circa nel giardino davanti al Municipio, affacciato sul Viale principale. A condurre l'evento musicale Daniele Cabras, in arte "DanyTheGaggio", classe 1994 e tik toker sardo seguitissimo sui social. Le audizioni proseguiranno nelle due giornate successive con gli esperti che ascolteranno i partecipanti dal vivo nel salone comunale, valutando brani editi e inediti. Si replicherà, poi, nel week end dal 14 al 16 luglio. Alla fine del percorso di formazione e selezione artistica saranno solo otto i nuovi talenti che si esibiranno sul palco della finale prevista per il 22 settembre in Piazza d'Armi a Terra del Sole: fra i giurati già resi noti dall'organizzazione il Maestro Beppe Vessicchio, il bassista Richard Bona, vincitore del 49° Grammy Awards, e Serena Brancale. Nei panni di co-conduttore, invece, è stato ufficializzato il nome del rapper Clementino.

Commenta il Sindaco Francesco Billi: "Il ritorno del Festival è un'ottima notizia. Nemmeno due mesi fa abbiamo aperto il Municipio per dare assistenza durante l'alluvione, oggi, nello stesso palazzo, accoglieremo giovani cantanti provenienti da tutta Italia: è anche questo un segnale di speranza. A nome dell'amministrazione ringrazio l'organizzazione di Voci Nuove per il loro impegno a rinnovare un concorso dai trascorsi davvero prestigiosi. Siamo fiduciosi che, con i giusti passi, l'evento tornerà a rappresentare una vetrina importante per il territorio e per la nostra Città della Musica."