Tre giorni di specialità culinarie birra e fontane danzanti: ecco il "Festival internazionale del gusto" a Forlì

Specialità nazionali ed internazionali, birre e spettacolo delle fontane danzanti. Da venerdì 21 ottobre a domenica 23 arriva a Forlì il "Festival internazonale del gusto", un viaggio gastronomico attraverso specialità, all’insegna della convivialità e della scoperta della cultura culinaria della nostra terra e non solo. Per l’occasione doppio appuntamento con lo spettacolo di fontane danzanti un gioco di luci, acqua e colori a tempo di musica.

Venerdì dalle 18 alle 24, sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22.30 in piazza Saffi si potranno trovare street chef con piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di birre, area tavoli e venerdì e sabato dalle 21:30 lo spettacolo. Info: tipicoeventi@gmail.com, 392 8582486. Ingresso gratuito.