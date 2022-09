Sostenibilità, musica, laboratori: ecco il Festival dell’Incontro

L’edizione 2022 del Festival dell’Incontro promosso dalla Cooperativa Sociale Paolo Babini all’interno del Festival del Buon Vivere tocca un tema delicato ed importante, capace di far discutere fino a dividere. La mattina del 24 settembre, dalle 9:30, nella cornice dell’Auditorium San Giacomo si confronteranno in una tavola rotonda alcuni protagonisti impegnati in prima linea su queste tematiche, con la mediazione del giornalista Roberto Feroli e la presenza fra il pubblico dei ragazzi delle scuole superiori di Forlì: Mara Moschini e Marco Cortesi, autori e protagonisti della serie Green Storytellers, attualmente impegnati nella registrazione del terzo anno della serie a fianco del WWF, testimoni della biodiversità, del suo valore, e dei progetti che si occupano della sua difesa; Agnese e Giacomo, rappresentanti forlivesi del movimento internazionale Fridays for Future, che ha la propria mission nella sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici e nella lotta per la giustizia climatica e sociale; Fabrizio Zago, chimico, creatore dell’EcoBioDizionario, un portale di consultazione per scoprire l’impatto ambientale degli ingredienti dei cosmetici e dei detergenti, un modo concreto per iniziare ad applicare comportamenti virtuosi per fare ognuno la propria parte nella salvaguardia del pianeta; Michele Lanzoni, fondatore di Volontaria Onlus, pioniere del turismo responsabile, cooperante internazionale e coordinatore di numerosi progetti di riforestazione.

La parte pomeridiana del Festival, dalle 15:00 alla Barcaccia, ripropone la formula da cui è nata la manifestazione, ossia aggregare le realtà dell’Associazionismo forlivese per promuovere la bellezza e la ricchezza dell’incontro, attraverso il linguaggio universale dell’Arte: il pomeriggio sarà dunque dedicato alla musica e alle attività per famiglie e bambini nello spazio della Barcaccia, col coordinamento della scuola di musica “Messaggio Musicale Federico Mariotti”.

La partecipazione è libera e gratuita per tutta la cittadinanza, e non è richiesta prenotazione.