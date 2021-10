Torna il "Festival dell’incontro" tra San Giacomo e “Barcaccia”, con Tosca e Maurizio Lastrico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Arriva a Forlì il Festival dell’Incontro 2021, promosso e organizzato dalla Cooperativa Sociale Paolo Babin. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Forlì e si svolgerà, per ragioni di sicurezza dettate dall’epidemia in corso, non più lungo Corso della Repubblica ma presso l’auditorium San Giacomo e nello spazio della barcaccia antistante i Musei San Domenico.

Gli eventi serali prevedono per venerdì 15 ottobre, alle 21:00, il conversa-concerto di Tosca “Le parole della musica”, una chiacchierata fra l'artista e i ragazzi delle scuole di musica di Forlì alternata da interventi musicali, mentre sabato 16, alla stessa ora, sarà la volta di Maurizio Lastrico nello spettacolo “Quello che parla strano”.

Nel pomeriggio di sabato 16 ci sarà il momento aggregativo del Festival con l’animazione di strada nella barcaccia realizzata dalle realtà del terzo settore, i concerti a cura delle scuole di musica di Forlì, e lo street art tour dei murales nella città.

Il Festival, come nelle passate edizioni, è gratuito per la cittadinanza. Lo spirito con cui viene organizzato dalla Coop Paolo Babini è quello di contribuire alla crescita della comunità diffondendo un messaggio di collaborazione, cooperazione, inclusione, rispetto reciproco.

La manifestazione è organizzata nel rispetto delle attuali normative anti pandemia: ciò significa che per partecipare è necessario il possesso e il controllo del green pass.

Per partecipare agli eventi serali e allo street art tour, inoltre, è necessaria la prenotazione al seguente link:

https://www.paolobabini.it/it/news/festival_dellincontro_2021.html

Sono partner dell’evento La BCC Ravennate, Forlivese ed Imolese; ITAS Assicurazioni Filiale di Forlì; Well srl Forlì; Dorelan