Il Festival della musica giovane del Mediterraneo riunisce di nuovo 10 paesi: tre concerti all'Arena San Domenico

Nel progetto "La musica, un ponte fra i popoli" organizzato dalla a.p.s. No.Vi.Art (Arti per la nonviolenza) di Forlìo rientrano i tre concerti, che si terranno il 19, 23 e 24 agosto all'Arena San Domenico, per il Festival della musica giovane del Mediterranneo 2022, che è arrivato alla settima edizione: il progetto quest'anno riesce a riportare a Forlì, dopo i due anni di Covid, tutti i 10 paesi partner storici del progetto, oltre al Libano, nuovo ingresso grazie al progetto "Forlì per il Libano - For-Libano".

Il progetto si è aggiudicato anche quest'anno (dopo 2016, 2018 e 2019) un importante bando europeo; inoltre è rientrato fra le associazioni che hanno una nuova convenzione triennale con il Comune di Forlì per l'organizzazione di eventi culturali sul territorio, e, all'interno di Acli- Arte e spettacolo, con la Regione Emilia-Romagna (ex lege 37). Ha il sostegno di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Romagna Acque - Società delle Fonti e, per gli scopi specifici che si propone, il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, dell'Ufficio scolastico regionale Emilia-Romagna e del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Importante e decisiva è stata la presenza dei ragazzi del Liceo Classico di Forlì “G.B. Morgagni” in alternanza scuola lavoro.

Il 19 agosto alle 21. Si esibisce il gruppo Siman Tov (ne fanno parte Stefano Bertozzi al clarinetto e Gioele Sindona al violino, docenti del progetto "La musica, un ponte fra i popoli"; inoltre, Federico Lapa alle percussioni, Fabrizio Flisi alle tastiere e alla fisarmonica Tiziano Paganelli). Il gruppo è specializzato in musiche del Mediterraneo, dalla musica klezmer a quella mediorientale e balcanica. La sua esibizione, nei primi giorni di presenza a Forlì degli oltre 70 ospiti stranieri (studenti e accompagnatori) rappresenta il "ponte prima del Ponte". Offerta libera: il ricavato verrà devoluto alla creazione di una stanza dedicata a bambini con gravi disabilità dell'asilo "Nëna Kabrini" di Prizren, Kosovo.

Il 23 agosto, sempre alle 21, si esibisce la Giovane Orchestra Paneuropea formata da giovani delle scuole di musica di Spagna, Slovenia, Romania, Kosovo, Nord Macedonia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Grecia, Montenegro, Italia e Libano. Il maestro sloveno Ziga Cerar, con il supporto del maestro Gioele Sindona, conduce l'orchestra nel repertorio classico, i maestri Stefano Bertozzi e Bardh Jakova sono invece i direttori di quello popolare. L'orchestra è una formazione sinfonica a tutti gli effetti, composta da circa 50 elementi che proveranno, studieranno e vivranno insieme questo esperimento di "laboratorio sociale" a Forlì, dal 16 al 24 agosto. Il 25 tutto il gruppo partirà poi per una tournée in Slovenia, a Koper e Piran, e Serbia, a Belgrado, "ospiti" dei partner. Offerta libera: il ricavato verrà devoluto alla creazione di una stanza dedicata a bambini con gravi disabilità dell'asilo "Nëna Kabrini" di Prizren, Kosovo.

Il 24 agosto per la prima volta, oltre ai laboratori di musica classica e popolare, si tiene un workshop di improvvisazione jazz tenuto dal maestro Achille Succi, un autentico "nome" nel jazz e nella musica italiana (da anni tiene corsi di eccellenza a "Siena Jazz", è sassofonista del gruppo di Vinicio Capossela...). Il workshop si conclude con un concerto a Cala Foma (ore 21.30) in cui i ragazzi, moltissimi dei quali non hanno MAI avuto un'esperienza musicale di questo tipo, potranno mettersi in gioco davanti a un pubblico.

Siamo certi che questo laboratorio avrà sviluppi importanti nei paesi partner: ancora una volta, uno stimolo culturale che nasce da Forlì.

Info: noviart.info@gmail.com 349 0542645