Il Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli cambia pelle: siparte dal racconto di Giovanna Marini

Dopo 35 anni dalla sua prima edizione (che coincise con la nascita della Scuola di Musica Popolare), la formula tradizionale delle tre serate di concerti con annessi mostre, film, stage, seminari è tramontata .La nuova edizione del Festival di muisca popolare sarà diversa, sarà spalmata durante l’intero anno 2021- 2022 potendo così inglobare iniziative di più ampio respiro, spettacolari, didattiche, divulgative, di approfondimento.

Si parte con un programma estivo, sempre realizzato col contributo organizzativo e logistico di Entroterre Festival e Romagna Musica Soc. Coop, all’insegna della qualità dello studio sulla musica di tradizione e sulle sue possibilità contemporanee di riproposta, ma soprattutto incentrato sul 35° anniversario della nascita della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli: 1986 – 2021 "UNa storia folk. La musica popolare a Forlimpopoli", 7, 11, 12, 21 agosto 2021.

SABATO 7 AGOSTO dalle ore 16, Teatro Verdi – Forlimpopoli -

GIOVANNA MARINI, pietra miliare della musica cantautorale italiana di impegno sociale, racconterà la sua vita da pasionaria della ricerca etnomusicologica sulla antica musica popolare di trasmissione orale e sulla composizione e riproposizione delle più celebri canzoni popolari italiane. Ricerca e militanza musicale che l’hanno portata a stingere collaborazioni e grandi amicizie per tutto l’arco della vita, con personaggi come Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, Roberto Leydi, Diego Carpitella, fino all’ ultima produzione discografica realizzata con Francesco De Gregori. In questa occasione racconterà la sua vita (oggi 85 enne), con proiezione di filmati e audiovisivi.

Nello stesso incontro, Maurizio Berselli, musicista e ricercatore, presenterà il suo libro appena uscito “Storie Folk” nel quale si racconta e si documenta la storia del Folk Revival in Italia, dalle pionieristiche ricerche etnomusicologiche degli anni ’50 alle proposte degli ultimi anni, dove il Folk ha creato sinestesie con i repertori classici, di Rock, Jazz, di musica elettronica, di ricerche sperimentali d’ avanguardia.

Marco Bartolini, (Presidente della Scuola di Musica Popolare), ci racconterà e commenterà l’esito del sondaggio: Conosco Forlimpopoli grazie alla Musica Popolare, svolto in questi mesi, con risposte da tutta Italia ed Europa, dal quale si legge realmente quale impatto culturale, sociale ed economico, hanno avuto per il nostro territorio (e non solo), 35 anni dedicati alla Musica Popolare.

In serata (ore 21,15, Arena Cinema Verdi di Forlimpopoli) sarà proiettato il film “a Sud della Musica, la voce libera di Giovanna Marini”. (regia di Giandomenico Curi.)