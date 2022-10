Si apre Sedicicorto Forlì International Film Festival: il programma dei primi due giorni

Giovedì 6 ottobre prende il via la 19° edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, uno dei principali eventi in Italia dedicato al formato del cortometraggio, ideato e diretto da Gianluca Castellini. Tanti gli appuntamenti della giornata tutti ospitati nei suggestivi spazi della Chiesa di San Giacomo (Piazza Guido da Montefeltro 12, Forlì).

Tra gli eventi della prima giornata imperdibile la proiezione (ore 21.15) del film La Piadina Assassina del 1998, divenuto un vero e proprio cult. Tanti cinefili, infatti, sono ancora attratti da questa pellicola made in home, con la regia di Antonio Monti, da tanti anni in cabina di regia per la fortuna serie televisiva Le Iene, e la partecipazione di una cinquantina di giovani attori del territorio che hanno interpretato in modo divertente, questa riuscita commedia casereccia dalle sfumature thriller. Un film nel film si potrebbe definire. Racconta infatti la storia di quattro ragazzi che vogliono portare a compimento un film. Ma allo stesso tempo è un giallo-trilling all'americana, ambientato in Romagna e girato a Forlì e dintorni. Ha tutte le caratteristiche dei serial di serie Z che oggi sono diventati di culto - spiega il regista Antonio Monti - l'idea base è stata quella di realizzare un lavoro che parlasse di noi e della nostra terra facendo divertire.

Come da tradizione le prime giornate sono dedicate al concorso Cortinloco (proiezioni a partire dalle 22.30), importante vetrina della migliore cinematografia breve made in Emilia Romagna. Due le firme bolognesi con i corti: Casting di Orfeo Orlando e My Body My Choise di Cecilia Fasciani. Poi a seguire tre proposte realizzate da registi forlivesi: La caccia di Davide Mastrangelo, Chiari e Freschi di Alessandro Valbonesi e Silence di Viktorya Boyarchuk. Ogni serata il pubblico in sala ha l’opportunità di esprimere il film preferito, attraverso l’utilizzo di una piattaforma che consente tramite lettura di un codice QR, di conoscere il risultato della votazione in tempo reale.

Questa edizione di Sedicicorto è simbolicamente inaugurata (ore 21.00) dalla performance canora del soprano riminese Paola Tiraferri, meravigliosa interprete della canzone Cosa sono le nuvole? scritta da Pasolini ed interpretata da Domenico Modugno. Pasolini, volle Modugno tra gli interpreti nel film a episodi Capriccio all’italiana (1967), e il titolo dell’episodio diretto da Pasolini era appunto Che cosa sono le nuvole? Alle ore 19.45 il piazzale del Teatro di San Giacomo accoglie il gruppo musicale Fola Prosaica, che propone un repertorio classico/retrò e inaugura Sounder, una delle novità di questa edizione; un format musicale che vede sul palco esterno alternarsi formazioni musicali con proposte musicali diversificate.

Venerdì 7 ottobre, la seconda giornata di Festival, sempre alla Chiesa di San Giacomo, si apre (ore 21.00) con uno spettacolo, ispirato al mondo del cinema, del performer Andrea De Simone con le sue sabbie luminose. De Simone, artista già noto al pubblico per avere partecipato con successo anche ad Italia’s Got Talent, grazie alla sua abilità nel manipolare la sabbia sulla tavola-luminosa, crea uno vero e proprio spettacolo in un crescendo di emozioni, che vede affiorare progressivamente sul grande schermo un suggestivo impianto scenografico con una narrazione di un racconto sfiorato con estrema delicatezza e poetica.

Proseguono le proiezioni (dalle ore 22.00) della sezione Cortinloco per l’assegnazione del miglior film dell’Emilia Romagna. Cinque i film in programmazione: Gabriella di Edoardo Pappi, Wind Day di Enrico Poli, L’Armadio di Matteo Macaluso, Punti di vista di Marianna Paglionico, Sulle dune di Sabaudia di Gianluca Mambelli. Queste ultime due proposte rappresentano per i rispettivi autori delle prove di esordio con la macchina da presa. Sedicicorto da sempre cerca di agevolare i percorsi artistici di tanti autori, offrendo visibilità a nuovi profili. Per la prima volta al festival il regista Enrico Poli è presente con la sua opera Wind Day prodotto da Pharos Film Company Srl, graditi i ritorni dei registi Edoardo Pappi e Matteo. Gli autori dei film, sono presenti in sala. Nell’ambito del progetto Sounder (ore 19.45) è sul palco il gruppo musicale The Ground Trio.

Prosegue fino al 15 ottobre (Galleria Wundegrafik) la mostra iconografica dedicata a Pier Paolo Pasolini, con una quarantina di opere di artisti Internazionali, realizzate con tecniche diverse, tra cui la proposta di Gabrio Tassinari, con la sua Sindone Art Tatouage, raffigurante il viso di Pasolini con un procedimento di inchiostro, impresso in un lenzuolo di lino bianco. La mostra allestita in occasione del centenario della nascita Pasolini, è in collaborazione con CINIT (Cineforum Italiano) e FEDIC (Federazione Italiana dei cineclub).

La 19° edizione di Sedicicorto è un appuntamento imperdibile per visionare i 163 film in rappresentanza di 51 Paesi, che il Comitato, composto da 18 selezionatori, ha scelto su 3024 corti giunti da 118 Paesi, con un lavoro di circa 6 mesi; circa 100 le anteprime, 7 le sezioni competitive, 2 fuori concorso, per 29 programmi di proiezione. Circa 150 i professionisti attesi, per una edizione arricchita da 10 concerti, 10 Industry meeting e 2 spettacoli coreografici. 4 i luoghi che accolgono l’edizione 2022: la suggestiva Chiesa di San Giacomo, il cinema San Luigi, il circolo Aurora, la galleria Wundergrafik.

Per info: 347-2563211 Per sfruttare al meglio le 10 giornate, il pubblico può accedere con 2 possibili abbonamenti (15€ per il Pass BASE e 25€ il Pass CIAK) oppure con biglietto giornaliero al costo di 5€. www.sedicicorto.it