Festival Sedicicorto: aperte le iscrizioni per la diciottesima edizione

Sedicicorto Forlì International Film Festival apre ufficialmente la call per l’iscrizione dei cortometraggi che concorreranno alla selezione per la 18° edizione del Festival, che si svolgerà dall’1 al 10 ottobre 2021.

Attendendo di poter avere una panoramica concreta di quelli che saranno i dati epidemiologici di autunno 2021 e delle eventuali disposizioni governative in merito a possibili restrizioni causa Covid, il direttore artistico del Festival, Gianluca Castellini, conferma la volontà di Sedicicorto di cercare di svolgere l’edizione che segna la maggiore età del festival forlivese in presenza. Pronti, comunque, alla possibilità di garantire al pubblico come agli autori che verranno selezionati un’edizione ibrida o online.

Nel frattempo, autori, distributori e produttori di tutto il mondo avranno tempo fino al 30 maggio 2021 per presentare i propri corti, collegandosi all’account di Sedicicorto sulle piattaforme di Film Freeway, Short Film Depot o Festhome. Confermate le 6 sezioni principali (Movie - internazionali; Animalab - animazione sperimentale; CortItalia - nazionali; Animare – animazione kids; NO+D2 – corti della durata non superiore ai 2’59’’, dedicati alle scuole; CortoInLoco – emiliano-romagnoli).

Nell’arco dei prossimi mesi, invece, verranno comunicate le sezioni non competitive e gli eventi collaterali che arricchiranno il Festival. Non mancheranno, durante le giornate del 18° Sedicicorto Forlì International Film Festival, diversi momenti dedicati alle commemorazioni dell’Anno Dantesco, con la presentazione di prodotti audio-visivi e interventi di illustri ospiti che saranno coinvolti nel ricordo della presenza a Forlì di Dante Alighieri e dei canti della Divina Commedia che il Sommo Vate ha dedicato alla città.