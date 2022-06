Sui Sentieri Agrorubani arrivano le novità 2022: torna la due giorni di Festival in mezzo alla natura

Arrivano una serie di nuovi appuntamenti per il progetto Sentieri Agrourbani, inaugurato il 3 e 4 luglio 2021 , il nuovo mezzo di comunicazione turistica del Comune di Modigliana. Tramite i primi 9 percorsi ad anello, inaugurati nel 2021, sono stati tessuti altrettanti racconti del territorio che uniscono le peculiarità dell’offerta modiglianese con un obiettivo: quello di partire dal centro di Modigliana, conoscerne le caratteristiche, allontanarsi e scoprirne la parte collinare (Agro-agreste, urbani-dell’abitato), per poi ritornare (ci rivediamo in centro! è una frase ricorrente all’interno della comunicazione).

Ogni sentiero è una vera e propria esperienza del territorio, fra storia, cantine, campi, foreste, arte, artigianato, racconti, leggende, benessere e gastronomia, ed ognuno tratta una tematica specifica, permettendo sia di esplorare che di conoscere contemporaneamente il territorio modiglianese. Le azioni intraprese per la creazione del progetto sono state quindi molteplici, possibili solo grazie all’aiuto prolifico e costante di tantissimi volontari appassionati del territorio: il tracciamento dei 180 km di sentieri ad anello, un grande lavoro storico-documentale per la mappatura degli oltre 104 punti di interesse, la produzione di una serie di video turistici per i monumenti principali, l’affissione dei qr code posti nei cartelli informativi nell’abitato e infine il sito, una piattaforma informativa che conta circa 200 visite settimanali a soli pochi mesi dall’inaugurazione e l’immagine coordinata del progetto. A queste azioni di piattaforma sono state associate inoltre azioni di promozione quali l’idea di gamification tramite il Passaporto e il Festival come evento di richiamo e sintesi, azioni che nel primo anno di progetto hanno portato centinaia di persone in visita a Modigliana.

Il giudizio per il primo periodo di prova dei Sentieri Agrourbani è stato più che positivo, visti i numeri creati in un periodo dove il turismo è in sofferenza. A tal fine il Comune di Modigliana ha deciso di portarlo avanti con il gruppo volontari, rinnovandolo con nuove proposte per il 2022. Sono diverse le novità legate ai sentieri che vengono lanciate a partire da luglio 2022, tutte legate alla fruizione del territorio e ai servizi dei visitatori:

Le Guide Gae associate: per chi vuole farsi guidare sui sentieri, da quest’anno è possibile trovare la pagina delle guide Gae disponibili sul territorio nel sito. Un servizio necessario per chi si approccia per le prime volte al nostro territorio o alla sentieristica, ma anche per chi vuole viverlo in maniera diversa: le guide propongono diversi servizi da associare al cammino quali lezioni di yoga o bioenergetica, degustazioni in cantina, letture animate per bambini, cenni storici del territorio e tanto altro.

Il nuovo percorso dello Spungone: la vetta del Monte Torre è uno dei punti più iconici e panoramici dell’intero comune di Modigliana ed entra da quest’anno a far parte della rete sentieristica. Lungo il cammino si incontrano paesaggi molto diversi fra loro, ma accomunati dalla genesi antichissima, risalente a quando la zona era un mare tropicale pliocenico, come testimoniano i numerosi fossili che ancora emergono dal terreno. L’arsura delle pareti dorate di Spungone si contrappone al clima di fondovalle del Rio Albonello, più rinfrescante e scandito dal fluire delle acque chiarissime. Un anello che permette di scoprire l’antico confine tra Granducato di Toscana e Stato della Chiesa e rimanere affascinato dalle sue maestose falesie, di calpestare le Argille Azzurre descritte per la prima volta da Leonardo da Vinci, di ammirare gli antichi fortilizi di Ceparano e Pietra Maura e le grotte del Castellaccio. Essendo un percorso consigliato ad un pubblico esperto, sono molte le guide che si sono messe a disposizione per poter accompagnarvi gli escursionisti.

Il Passaporto dell’Agroturista: la sfida del passaporto si amplia. Insieme al Passaporto del Viaggiatore, che invita ad esplorare i 9 sentieri e trovare il simbolo associato, farsi un selfie e timbrare la propria tappa nelle attività di Modigliana, per ricevere in premio la borraccia e lo zaino dei Sentieri Agrourbani sponsorizzato Decathlon, quest’anno viene associato un secondo passaporto. Il passaporto dell’Agroturista si lega alle esperienze del territorio: la visita ai musei o la tappa del nuovo percorso dello Spungone, la partecipazione alle esperienze presso le attività modiglianesi proposte nel sito dei sentieri o la partecipazione agli eventi permettono di ricevere un timbro. Raggiunte le 5 tappe sarà possibile ritirare la maglietta dei Sentieri Agrourbani sponsorizzata Decathlon.

Il Festival dei Sentieri Agrourbani seconda edizione: si terrà quest’anno nelle giornate del 2 e 3 luglio e si configura, sulla traccia della prima edizione, come un’esperienza intensiva di quello che si può vivere nel territorio modiglianese per tutto l’anno tramite i sentieri: visite guidate, degustazioni, concerti e mostre d’arte, laboratori wellness, esperienze per bambini, tutto a stretto contatto con la natura. La prima giornata del 2 luglio è legata specialmente alle esperienze territoriali, mentre la seconda giornata del 3 si tiene presso la tenuta di Montebello ed è legata alla messa in mostra delle associazioni e attività modiglianesi e del grandissimo patrimonio boschivo del Comune.

/2 luglio: dall’alba al tramonto: farsi guidare al sorgere del sole, fermarsi in centro per una visita al museo e per un pasto locale, camminare per antichi vigneti, esplorare alla luce del tramonto, ascoltare un concerto e guardare le stelle.

/3 luglio: riserva sperimentale: avventurarsi in un vero e proprio giardino botanico della foresta di Montebello, scoprire installazioni artistiche fra i rami, sedersi sul prato ad ascoltare concerti, degustare erbe selvatiche, imparare con i laboratori le arti della natura e della cura di se, divertirsi ai mercatini e con i giochi nel bosco per bambini.

Programma:

Sabato 2 luglio

SUI SENTIERI

04:45 Alba e Bioenergetica a Ca Cornio. Con Romina Fabbri – Guida GAE. Evento su prenotazione – 349 7892490. Partenza dal Piazzale Enzo Ferrari.

10:00 Visita ai vigneti e degustazione di Vini a Villa Papiano. Evento su prenotazione – 338 1041271.

10:00 Visita ai vigneti e degustazioni di Vini ed Olio al Convento dei Frati – Torre San Martino. Evento su prenotazione – 0546 940102

17:00 Anello Costa Casale B al tramonto. Con Romina Cavina – Guida GAE. Evento su prenotazione – 338 1068659. Partenza dal Piazzale Enzo Ferrari.

17:00 Escursione sul Trebbio con aperitivo e degustazione di Vini presso Il Teatro con Borealis – Guida GAE. Evento su prenotazione – 340 9385737

18:00 Camminata alla scoperta del Trebbio e Pasta Party al ritorno presso La Luna sul Trebbio. Evento su prenotazione – 333 3151551. Partenza presso La Luna sul Trebbio. 11 km – circa 400m di dislivello.

21:30 Osservare le stelle con Gruppo Astrofili di Faenza presso La Luna sul Trebbio. Evento su prenotazione – 333 3151551

IN CENTRO

Si può passare dal centro prima o dopo una delle escursioni guidate o una visita in autonomia per i sentieri, programmando il percorso nella pagina dedicata.

08:00-12:00 Mercato km0 dei produttori locali – Via Garibaldi.

16:00 Massaggi olistici e sedute rilassanti e reiki con Monica Laghi – Emozioni di Sale, Katia Grementieri e Christian Biondi presso il Ponte della Signora – via Campo della Signora, 2. Al termine aperitivo e cena a tema benessere presso La Ca’ dla Cinì.

17:00 Presentazione del libro “Dietro agli occhi” di Darkam presso Libreria Bauci Città – via Aurelio Saffi, 21.

17:00-20:00 Apertura del Museo Civico Don Giovanni Verità – Via G. Garibaldi, 30. Apertura della Pinacoteca Comunale Silvestro Lega – Piazza Pretorio, 1.

18:00-20:00 Aperitivo e musica dal vivo presso la sede dell’Associazione ALBE – Via G. Garibaldi, 60.

21:00 Sgubjè ed Zivitela live presso il Bar Garibaldi – Via G. Garibaldi, 1.

DOVE MANGIARE

Si può prendere il pasto prima di partire o fermarsi in uno dei locali al rientro. Alcuni eventi nel centro o sui sentieri hanno la loro degustazione o consumazione dedicata

Bar Garibaldi: Colazione del camminatore con caffè/cappuccino e pasta abbinando frutta fresca o yogurt e cereali. Convenzione “parti da noi e rientra da noi” – questa promozione consiste nel fornire un gadget o un “buono consumazione” al camminatore che dopo aver fatto colazione, ritorna per un aperitivo o per trascorrere qui la serata musicale. Via G. Garibaldi, 1

Bar della Quercia: Colazione, brunch o aperitivo con uovo, pancetta, pane e vino rosso. Piazza Giacomo Matteotti, 26

Pizzeria La Pace: Pacchetto composto da un primo, un dolce e una bibita a scelta. Piazza Giacomo Matteotti, 11

Forno Colombina: Pranzo al sacco del viaggiatore con piadine, panini, pizzette a scelta del cliente. Via Nazario Sauro, 13

Antico Forno: Cestino del viaggiatore a scelta del cliente. Via G. Garibaldi, 43

Domenica 3 luglio

SUL SENTIERO DI MONTEBELLO

Sull’anello Riserva Sperimentale: ibridazioni tra arte contemporanea, musica e natura. Percorso 4,76 km – 1 ora 30

10:00-18:00 Ingresso libero. Nuove installazioni artistiche di Simone Luschi e Francesca Pasquali e concerti live de I Sunadur, Danze tradizionali del Mali con il griot – Kabine Kouyate detto Bifalo e allieve, Antonio Cortesi, Young Musicians European Orchestra e Giulio Cantore. Si possono scoprire le opere a piedi, in bici, in un’ora e mezza o nell’arco dell’intera giornata. Il percorso permette di scoprire parte della riserva sperimentale di Montebello, 320 ettari di bosco di proprietà del Comune di Modigliana, un patrimonio unico e singolare. La riserva di Montebello nasce negli anni ‘50 da un progetto nazionale a fini sperimentali sulla coltivazione boschiva, contando numerose tipologie differenti di alberi presenti al suo interno, provenienti da tutto il mondo.

MAIN AREA

Dalle 10:00 alle 18:00: Mercatino dei produttori locali: Modigliantica, Podere Panigheto, mercatino dell’artigianato: Non a Caso, Roberta e Germano, Micaela Pazzi, mercatino dei libri: Bauci Città, Alberta Tedioli, area Olistica e Benessere: Emozioni di Sale di Monica Laghi, area bimbi e laboratori a cura di ALBE Associazione Culturale. Laboratorio di stampa Xilografica a cura di Bauci Città, laboratori d’arte a cura di ICS Factory Art Associazione Artistico-Culturale, area ristoro a cura di Abbraccio Verde, area wellness con Decathlon Faenza.

EVENTI ITINERANTI

A partire dalla main area eventi per esplorare in modo differente:

06:30 Sentiero della Resistenza all’alba. Con Romina Cavina – Guida GAE. Evento su prenotazione – Whatsapp 338 1068659 o tourism.romina@gmail.com

10:30 Cammina, Stampa, Indossa a cura del Collettivo Clarulecis. Laboratorio itinerante di stampa sperimentale su tessuto. Alla scoperta degli alberi di Montebello – Evento su prenotazione – www.clarulecis.com o info@clarulecis.com

11:30 Sentieri in orienteering: primi passi di cartografia nel bosco – a cura di Ilaria Ragazzini.

15:30 Lettura animata per bambini con Brunilde Caponi a cura di Bauci Città.

14:30 Sentieri in orienteering: primi passi di cartografia nel bosco – a cura di Ilaria Ragazzini.

DOVE MANGIARE

12:00-18:00 Area ristoro e erbe spontanee a cura di Abbraccio Verde. Prima di partire: Antico forno: cestino del viaggiatore a scelta del cliente – Via G. Garibaldi, 43. Al ritorno: Pizzeria La Pace: pacchetto composto da un primo, un dolce e una bibita a scelta. Piazza Giacomo Matteotti, 11

COME RAGGIUNGERE LA RISERVA DI MONTEBELLO

Navetta gratuita con partenza da Piazza Matteotti. Andata e ritorno dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Prenotando le e-bik della Cooperativa Trasporti di Riolo Terme (a pagamento). Su prenotazione – 054671028 entro le ore 12 del 30 Giugno. Ritiro in Piazza Matteotti. Della Decathlon (a pagamento). Su prenotazione: https://rent.decathlon.it/?gclid=CjwKCAjwy_aUBhACEiwA2IHHQIE4C7UouDKnonDZ8dYHH-H7hZp3NYlwllvLt9l9xeA7X7zkYraWYhoCoD4QAvD_BwE. A piedi o in bici: la tempistica per raggiungere la Riserva a piedi è di circa due ore. La si può raggiungere da Modigliana tramite il sentiero CAI 574; da Rocca S. Casciano tramite i sentieri CAI 431-431A; da San Valentino tramite i sentieri CAI 573-553-574-574A. Non è possibile raggiungere in auto la riserva.