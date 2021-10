11 giovani danno vita a "Spazio 2030" e lanciano il "Festival dello sviluppo sostenibile" a Forlì

Spazio 2030 è un’associazione composta da 11 giovani accomunati da un unico sogno: portare l’Agenda 2030 nella vita quotidiana di tutt?. Per raggiungere la mission, i ragazzi si sono posti l'obiettivo di portare il "Festival dello Sviluppo Sostenibile" a Forlì. Il Festival si inserisce nell’ambito dell’iniziativa portata avanti dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità e per attuare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals- SDGs) previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Spazio 2030 presenta questa sfida anche alla città di Forlì invitando tutti a riflettere sull’Agenda 2030 e sul contesto locale, per ideare insieme pratiche che si possano portare avanti ogni giorno e che delineino il percorso verso un futuro sostenibile.

Il Festival avrà luogo nei giorni 8-9-10 ottobre e sarà itinerante, avendo come base un Info Point nel centro della città. Ecco il programma:

Venerdì 08/10

Percorso Itinerante: “S-Punti dal passato - L’agenda 2030 nella storia della città”

Zardin & il Foro di Livio

18:00-19:00 | Piazzetta della Misura

Aperitivo con l’esperto

Il virus c’è sempre stato Franco Ronconi | Libera

Italiani e stranieri Francesca Versari | Avvocato di strada

rEsistenza Mapuche,cosa ci insegnano le lotte indigene Valentina Fabbri | Ecomapuche

Chiacchierata sulla sostenibilità dell’orto, le varietà antiche,le api e le emozioni Enrico Guardigli | Cuorinterra

19:00-20:30 | Il Demodè

Apertura del Festival

Spazio 2030 & Orchestrina per il Futuro

21:00-22:00 | Piazzetta della Misura

Sabato 09/10

RECA si racconta e presenta il Patto per il Clima e per il Lavoro

Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia-Romagna RECAER

10:00-11:00 | San Luigi

Qualità e Quantità: Food for Change

Condotta Slow Food di Forlì Alto Appennino Forlivese

11:00-12:30 | Laboratorio Aperto

Il controllo della migrazione e l’esternalizzazione dei confini europei: quale sviluppo?

Forlì Città Aperta - FCA

12:00-13:00 | Piazzetta della Misura

NON piove sempre sul bagnato - desertificazione e Africa

LVIA Forlì nel Mondo

14:00-15:00 | San Luigi



No hate speech - come contrastarlo: la contro-narrazione

DiaLogos Società Cooperativa Sociale

15:00-16:30 | Laboratorio Aperto

Alla scoperta dell’acqua invisibile. Spettacolo di Michele Dotti - EducAttore

Equamente Cooperativa Sociale

16:00-17:00 | San Luigi

La bici in strada, cosa c’è e cosa manca.

FIAB - Amici della bicicletta di Forlì

17:00-18:00 | Laboratorio Aperto

La cura della salute e dell’ambiente. Cambiare partecipando. Formazione sostenibile con Michele Dotti

Associazione Volontari Italiani del Sangue - AVIS Forlì

18:00-19:00 | Sede AVIS

Ulisse vi racconta la vita delle alghe

Progetto Ulisse

21:00-22:00 | Laboratorio Aperto

Domenica 10/10

Plogging

Spazio 2030, Futura Anni ‘70 & Reborn Health & Sport

8:30-10:00 | Piazzetta della Misura

Cambiare il linguaggio per cambiare il mondo

Collettivo Monnalisa

10:00-11:00 | Sede Collettivo Monnalisa Via Goffredo Mameli, 41

Presentazione di T-Station Academy impresa Sociale

CavaRei Impresa Sociale

12:00-13:00 | Laboratorio Aperto

Corso di tintura naturale con scarti di cucina

Art Éco

14:00-15:00 | Laboratorio Aperto Forlì

Ci sarà un bel clima?

Fridays For Future Forlì

15:00-16:00 | Laboratorio Aperto

Al posto tuo

Caritas Forlì-Bertinoro

16:00-17:00 | Sede Caritas

Impariamo a vivere: l’importanza dell’educazione dovenon c’è niente

Comitato per la lotta contro la fame nel mondo

17:00-18:00 | Laboratorio Aperto

#costruirelacittàsolare

Centro per le Comunità Solari

18:00-19:00 | Laboratorio Aperto

Evento di chiusura del Festival

Spazio 2030 & Semi Interrati

21:00-22:00 | Piazzetta della Misura

Per informazioni ed aggiornamenti sul programma:

info@spazio2030.it

www.spazio2030.it

E' consigliata la prenotazione.