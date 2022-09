Gli obiettivi dell’Agenda 2030 sono al centro della seconda edizione del Festival dello sviluppo sostenibile

Dal 30 settembre al 2 ottobre Forlì ospiterà la seconda edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Spazio 2030, l’associazione di promozione sociale forlivese, organizza il Festival dello Sviluppo Sostenibile di Forlì per il secondo anno consecutivo insieme alle realtà associative del territorio.

I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 saranno tutti approfonditi durante le coinvolgenti attività che si terranno il venerdì sera presso la Bottega Alchemica di corso Diaz e nello spazio dell’EXATR in via Ugo Bassi, 16. In programma oltre 20 appuntamenti, tra interventi di esperti e attività organizzate da associazioni e realtà del territorio, all’insegna della sostenibilità ambientale economica e sociale. Ritornano anche gli appuntamenti che hanno caratterizzato la prima edizione del Festival, come l'Aperitivo con l’Esperto e la Trash Running, una corsa con guanti e sacchi per raccogliere rifiuti tra le strade della città. Il Festival ospiterà anche artigiani che presenteranno i loro prodotti manifatturieri al pubblico e 5 differenti Food Truck locali che offriranno un'ampia scelta tra cibo e bevande ai partecipanti. L’ingresso è gratuito. Per alcune delle attività e dei laboratori è necessaria la prenotazione.

. Il Festival rientra tra gli eventi promossi dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), per sensibilizzare e mobilitare la società civile e le istituzioni sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile; è sostenuto dalla Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì, dalla BCC Ravennate Forlivese e Imolese Gruppo BCC ICCREA e dalla CGIL ed è realizzato in collaborazione con LVIA Forlì nel mondo, Zero Co2, Brunori, Industree, EXATR e Forlì ambiente. I ragazzi di Spazio2030 si sono anche affidati ai singoli cittadini per sostenere il loro Festival, pubblicando su Produzioni Dal Basso una campagna crowdfunding con premi ideati per stimolare e diffondere uno stile di vita sostenibile.