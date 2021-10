"Con altre parole", arriva il Festival della Traduzione di Forlì: tre giorni di incontri, proiezioni, spettacoli

"Con altre parole": arriva il Festival della Traduzione di Forlì. Tre giornate di incontri, dibattiti, spettacoli per il primo Festival in Italia dedicato alla traduzione e al suo impatto culturale e sociale nella vita di tutti i giorni, così come all'importanza delle parole, del linguaggio e della comunicazione nella società contemporanea.

Sarà inaugurato giovedì 21 ottobre, alle 10.00, all'Auditorium della Chiesa di San Giacomo, il Festival della Traduzione di Forlì - "Con altre parole" da Luca Mazzara, presidente di Campus Forlì; Gian Luca Zattini, sindaco del Comune di Forlì; Francesca Gatta, direttrice del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna - Campus di Forlì; Patrizia Graziani, per la Fondazione Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì; e Antonino Rotol, prorettore per la Ricerca.

Nato da un progetto del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna - Campus di Forlì e grazie al contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, il Festival si svolgerà da giovedì 21 a sabato 23 ottobre, presso l'Auditorium della Chiesa di San Giacomo, e metterà sotto i riflettori dell’opinione pubblica la pratica della traduzione, sottraendola agli ambiti della sola ricerca accademica e dell’attività professionale, per focalizzarsi sul suo impatto culturale e sociale nella vita quotidiana di tutti. Il concetto di traduzione viene poi a comprendere una riflessione più generale sull’importanza delle parole, del linguaggio e della comunicazione nella società contemporanea, in ambito umanistico, politico, medico, economico e antropologico, attraverso l’alternarsi, in un ricco programma, di conferenze, dibattiti, presentazioni di libri e spettacoli.

Il Festival sarà arricchito, quest'anno, anche della collaborazione cella casa editrice Zanichelli attraverso il progetto “cambialalingua”, un’iniziativa riservata a 6 città italiane, tra cui Forlì, e che prevede l’installazione davanti all'auditorium di San Giacomo di un grande vocabolario interattivo di 4 metri per 3, con un monitor touch screen che invita a scoprire l'evoluzione di alcune parole nel tempo, per riflettere sul cambiamento dei modi di vivere, delle leggi e delle tecnologie. L'evento sarà anche l'occasione per presentare la prima Laurea Honoris Causa proposta dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione Unibo alla scrittrice bengalese Jhumpa Lahiri la cui cerimonia è in programma per il 19 ottobre a Bologna.

Il programma

Giovedì 21 ottobre

10.00 - Inaugurazione e Saluti Istituzionali. Intervengono: Luca Mazzara, presidente di Campus Forlì; Gian Luca Zattini, sindaco del Comune di Forlì; Francesca Gatta, direttrice del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna - Campus di Forlì; Patrizia Graziani, per la Fondazione Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì; e Antonino Rotol, prorettore per la Ricerca

11.00- "Il mestiere dell’ombra: tradurre letteratura". Interviene: Renata Colorni; Modera: Chiara Elefante

15.15 - "Tradurre per la comunità. L'esperienza di IN.TRA". Intervengono: Gaia Ballerini e Marian Fabbri. Modera: Silvia Bernardini

16.30 "Per una rinascita sociale ed economica". Interviene: Carlo Cottarelli; Moderano: Elisa Montaguti e Massimo Spisni

17.30 - " Il viaggio del Commissario Ricciardi: Maurizio De Giovanni e i suoi traduttori". Intervengono: Maurizio De Giovanni, Celia Filipetto, Odile Rousseau, Antony Shugaar; Modera: Gloria Bazzocchi

21.00 - "Spettacolo musicale: Le cose cambiano" con Giorgio Ciccarelli, Roberto Policastro, Alfonso Amendola, Paolo Castaldi, Gaetano Maiorano; Introduce: Adele D’Arcangelo

Venerdì 22 ottobre

10.00: "Per una politica dell’ospitalità". Intervengono: Nikos Papastergiadis, Pierluigi Musarò, Emanuela Piga Bruni; Modera: Rachele Antonini

11.30 - "Quando la traduzione è collaborazione (al DIT). Ricordando Giovanni Nadiani". Modera: Adele D’Arcangelo Con la partecipazione musicale di Christopher Rundle

15.00 - "Da interprete e traduttore per l’Unione Europea a comunicatore nel mondo". Intervengono: Daniela Amodeo Perillo, Caterina Balasso, Silvio Gonzato, Diego Marani, Maurizio Molinari, Francesca Predazzi; Moderano: Fabio Casini e Maria Chiara Russo

17.00 - "Comunicare una pandemia". Interviene: Franco Trevisani; Modera: Irene Faenza

20.30- "Un traductor". proiezione del film di Rodrigo Barriuso e Sebastián Barriuso. Interviene: Manuel Barriuso; Introduce: Rafael Lozano

Sabato 23 ottobre

9.30 - "L'importanza delle parole" (In collaborazione con Zanichelli). Interviene: Vito Mancuso. Moderano: Francesca Gatta e Roberto Carnero

11.00 - "Le parole sono più potenti delle sbarre". Intervengono: Behrouz Boochani; Moderano: Pieluigi Musarò e Beatrice Spallaccia

15.00 - "E quindi uscimmo a riveder le stelle: Dante nelle lingue del Campus", proiezione del video a cura di MMP Web TV e Kristina Landa . Presenta: Kristina Landa

16.30 - “Amo il bello e il buono ovunque si trovino”: i Duecento anni di Pellegrino Artusi . Intervengono: Laila Tentoni, Giovanna Frosini, Marco Malvaldi, Anabela Ferreira, Hiroko Kudo, Paola Podestà. Modera: Paolo Rambelli

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...