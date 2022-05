Sui pedali fino a Lido di Dante o per raccogliere fondi per Emergency

Doppio appuntamento organizzato da Fiab Forlì per il weekend. S si parte sabato 14 maggio con "Da Forlì al Lido di Dante e ritorno". L’itinerario, di circa 110 km, si snoda per tratti sterrati lungo gli argini e alcune strade secondarie asfaltate; è vivamente consigliata l’e-bike o comunque una mountain bike.

Ritrovo e partenza alle ore 8:30 presso la sede Fiab in viale Roma 124 a Forlì.

Il percorso: lungo la ciclabile della via Emilia verso Cesena fino a Forlimpopoli e poi per le strade secondarie che ben conoscono i soci FIAB. Arrivati al parco urbano di Cesena si imbocca la ciclabile sull’argine destro Savio. Si percorrerà tutta, fino al suo termine, sulla vecchia statale Adriatica in corrispondenza dell’abitato di Savio. Dopo un breve e tranquillo tratto di statale, si imboccherà la ciclabile sul lungo rettilineo che porta al Lido di Classe. Poco prima dell’arrivo al Lido si svolterà sulla sterrata che si immerge nella pineta di Classe, la parte paesaggistica più bella. Si raggiungerà la foce del Bevano e poi si percorrerà un suggestivo ultimo tratto nel quale si potranno vedere i nuovi pini che stanno crescendo dopo il grande incendio del 2012, fino all’agognata pausa a Lido di Dante. Dopo una sosta di un’ora è prevista la partenza, questa volta percorrendo prima l’argine destro dei Fiumi Uniti e poi il sinistro, attraversandolo in corrispondenza della chiusa della Marabina, fino al Ponte sulla Romea Sud, che si attraverserà, imboccando di nuovo l’argine destro. Oltrepassata la confluenza del Ronco nel Montone (i “Fiumi uniti”) ci si troverà naturalmente nell’argine destro Ronco. Si percorrerà così la “Ravegnana vecchia” (la strada che corre sul lato opposto del fiume Ronco rispetto alla Ravegnana che tutti conosciamo) fino a Coccolia, poi per strade interne è previsto il ritorno verso Forlì centro attraverso la via Zampeschi.

Info e prenotazioni entro il 12 maggio al 3477891803. Per i non soci FIAB assicurazione obbligatoria di € 3 da pagare in loco.

Domenica 15 maggio si va invece "In bici per Emergency". La ormai tradizionale pedalata di solidarietà, dedicata alla raccolta fondi per Emergency, ha come itinerario i dintorni di Bertinoro con arrivo presso casa colonica in via Volpe-Bertinoro. il ritrovo è alle ore 9:30 presso la sede Fiab, viale Roma 124. Il percorso, di circa 30 km in tutto, si sviluppa lungo ciclabili e strade sterrate in alcuni tratti in leggera salita. All’arrivo ci sarà un ristoro organizzato dai volontari di Emergency.

Ai partecipanti è richiesto un contributo di € 15 da devolvere a Emergency.

Prenotazioni entro sabato 14 al 3487320810-Mauro