“Fiamme miracolose, la storia della Madonna del Fuoco come non è mai stata raccontata": il libro di Paolo Cortesi

Ripartono le iniziative UAAR , sia a livello locale che a livello nazionale. La sede di via Caterina Sforza, 65, a Forlì, sarà aperta il martedì dalle 18.00 alle 20,00.

Il primo incontro letterario della stagione autunnale, sarà il primo ottobre alle 18.30 nella sede, con Paolo Cortesi, autore di “Fiamme miracolose, la storia della Madonna del Fuoco come non è mai stata raccontata". Il libro narra del più celebre “miracolo” forlivese avvenuto nella notte del 4 febbraio 1428 quando una xilografia della Madonna rimase intatta in mezzo alle fiamme che divoravano l'edificio in cui era affissa. Cortesi esamina l'evento con l'atteggiamento e gli strumenti dello storico, scoprendo dettagli ignorati, stranezze evidenti, eloquenti coincidenze, finalità terrene. Realizzando una indagine razionale su uno dei tanti presunti miracoli avvenuti nei secoli in Romagna.

A livello nazionale, oltre alla campagna di tesseramento on line 2023, continua anche l'iniziativa di donare kit didattici alle scuole per l'ora alternativa, che lo scorso anno ha visto due donazioni a scuole del nostro comprensorio. Anche quest'anno è possibile richiedere gratuitamente il kit di robotica preferito scegliendo tra Lego Essential o iRobot. Il primo è ottimizzato per gli alunni di quarte e quinte delle scuole primarie, il secondo invece si adatta a tutte le classi, dalla prima alla quinta. Basta collegarsi alla pagina https://www.uaar.it/kitdidattica/ e seguire le istruzioni. La domanda va fatta entro il 31-10-2022.