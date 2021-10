Fibromialgia, se ne parla in Salone comunale con l'autrice del libro “Avrei Voluto Urlare”

Prezzo non disponibile

Domenica 31 ottobre, alle ore 16.30, presso il Salone Comunale, verrà presentato il libro “Avrei Voluto Urlare”, edizioni del Faro. Un viaggio intenso e doloroso alla scoperta di una malattia invisibile, molto spesso confusa e diluita per i suoi sintomi con altre patologie. Un morbo per lo più sconosciuto o, per meglio dire, ignorato.

Della convivenza con questa particolare sindrome che colpisce circa 3 milioni di italiani se ne parlerà con l'autrice del libro, Pietrina Oggianu, con Barbara Suzzi, Presidente CFU- Italia odv, con la Vice Presidente di CFU-Italia odv, Catia Bugli e altri ospiti.

Porterà i saluti dell'Amministrazione comunale di Forlì, che ha patrocinato l’iniziativa, l’Assessore con delega al welfare Rosaria Tassinari.

