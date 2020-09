La Fiera di Forlì riapre i battenti con "Commercianti per un giorno"

Dopo la lunga pausa che ha segnato il settore degli eventi, la Fiera di Forlì riapre con l’atteso Commercianti per un giorno, in programma domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 19. Gli ampi padiglioni di via Punta di Ferro permettono di svolgere in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative per il contenimento del virus Covid-19 l’appuntamento con il risparmio e l’acquisto utile e intelligente.

La manifestazione è totalmente dedicata ai privati i quali, per un'intera giornata, possono vendere, comprare o scambiare merci e prodotti di loro proprietà. Sono circa 200 gli espositori presenti dove trovare straordinarie opportunità di acquisto e risparmio per dare una seconda chance ad oggetti che altrimenti sarebbero destinati ad invecchiare in casa o in cantina, proponendoli ai visitatori per essere scambiati o acquistati.

L’etica di questo evento ha radici sane: non solo si ricava un utile da prodotti non più utilizzati, ma si dà anche l’opportunità ad ognuno di noi di rispettare l’ambiente attraverso il riciclo, recuperando il non-utile in modo ecologico ed evitando di produrre ulteriori rifiuti da smaltire, educandoci ad una migliore gestione del denaro. Ciò che a qualcuno non serve più, per altri è utile. Setacciando i banchi è sorprendente la quantità di merce esposta.

Tra il grande assortimento di oggetti si può trovare di tutto e rinnovare il guardaroba, gli ambienti della casa, l’angolo giochi dei bambini, spendendo pochi euro e divertendosi a cercare l’oggetto più adatto alle esigenze e ai gusti di ognuno: giocattoli, bambole, lampade, biciclette, riviste, vecchi dischi e cd, mobili, quadri, pregiate bottiglie, abbigliamento, accessori, computer, telefonia, supporti audio-video. Per l'ingresso: scaricare e stampare il biglietto unico 3,50 € con autodichiarazione Covid-19 free dal sito commerciantiper1giorno.it. Per i bambini ingresso gratis fino a 12 anni.