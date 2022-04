A Santa Sofia rivive la tradizone con la Fiera del Lunedì dell'angelo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 18/04/2022 al 18/04/2022 Orario non disponibile

Tradizionalmente a Santa Sofia, nel giorno del Lunedì dell'angelo, si svolge una grande fiera con espositori in tutto il centro del paese. In origine questa fiera era un importante mercato contadino, dedicato soprattutto al bestiame, che è stata rivisitata qualche anno fa con un buon successo di pubblico. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna.

Lunedì oltre al mercato, l'area di piazza Garibaldi sarà dedicata proprio al mondo agricolo e contadino, con un punto ristoro gestito da Slow Food. In collaborazione con l'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna, in piazza Mortani si svolgerà la prima esposizione zootecnica con bovini, ovini ed equini. Nella vicina via Pisacane esposizione di prodotti tipici e dell'artigianato con Coldiretti – Campagna Amica.