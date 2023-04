Weekend di Pasqua a Santa Sofia tra musica e la Fiera del Lunedì dell'Angelo

Domenica 9 aprile, alle 21.00 presso la Chiesa del Santissimo Crocifisso si terrà il Concerto di Pasqua della Corale di Santa Sofia diretta dal Maestro Ezio Monti. Al clarinetto Fabio Battistelli. Ingresso libero.

Lunedì 10 aprile si rinnova il tradizionale appuntamento con la Fiera del Lunedì dell'Angelo a Santa Sofia. In collaborazione con l'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna, in piazza Mortani si svolgerà un'esposizione zootecnica con bovini, ovini, conigli ed equini. Nella vicina via Pisacane esposizione di prodotti tipici e dell'artigianato con Coldiretti – Campagna Amica, oltre alla possibilità di assaggiare prodotti tipici selezionati da Slow Food in piazza Garibaldi.

Nelle zone circostanti, espositori di artigianato e musica dal vivo con il gruppo “Brass to house” itinerante tra piazza Mortani e piazza Garibaldi. Nel centro di Santa Sofia, invece, da mattina a sera sarà allestito un grande mercato ambulante e il Corpo Bandistico "C. Roveroni" intratterrà i presenti con un servizio di marce.