"The Magic of Christmas": la magia del Natale alla Fiera di Forlì

The Magic of Christmas, La magia del Natale, è il nuovo appuntamento dedicato alla festa più attesa ed amata dell’anno. L’evento, in programma sabato 19 e domenica 20 novembre, dalle 10 alle 19, aprirà la stagione dell’Avvento e trasformerà il quartiere fieristico di Forlì in un tipico villaggio del Natale, un luogo dove vivere una favola per tutta la famiglia insieme al protagonista della festa: un vecchio signore vestito di rosso e con una lunga barba bianca.

Chi è alla ricerca di decorazioni, piccoli pensieri e idee regalo originali, potrà ammirare e acquistare tantissimi progetti creativi realizzati da hobbisti e artigiani, per ricreare anche a casa un’atmosfera raccolta e unica. E, per brillare come una stella nei giorni di festa, tanti accessori da indossare e regalare: gioielli handmade, borse, calde sciarpe, colorati cappelli tricot e tutto quello che la fantasia e l’abilità manuale possono produrre. Il pubblico potrà comodamente pranzare in fiera e, per spuntini e merende, godere dei piccoli punti ristoro con dolcetti tipici e altre golosità di stagione.

The Magic of Christmas è soprattutto la festa per i più piccini.

Per loro uno speciale 'meet and greet' con Babbo Natale che ha scelto la Fiera di Forlì per incontrare in anteprima i piccoli fan. Si potrà consegnare la letterina dei desideri, salutarlo, scattare foto insieme e ascoltare favole e filastrocche di Natale. Sempre ai bambini sono dedicati i laboratori per la realizzazione di piccoli lavori natalizi: campanelle natalizie, portafoto stellato, un amore di albero, Natale in scatola, auguri da appendere con l’associazione Calabaza; le decorazioni natalizie in carta riciclata con Le Creazioni di Lory; il riuso creativo di Emanuela Baldoni per realizzare palline, alberelli, pupazzi e manine, utilizzando materiali di recupero ecosostenibili: cartoncino, legnetti, bottoni, perline, nastrini e fili colorati e gomma crepla. Alcuni laboratori sono gratuiti, altri richiedono un piccolo contributo per le spese vive. Per gli amanti di mattoncini, New Generation Events allestirà un grande villaggio invernale, interamente realizzato con i bricks e un plastico, sempre a tema natalizio, dove la creatività del modellismo incontra la versatilità dei mattoncini. Per costruttori in erba un laboratorio in cui, attraverso l'acquisto di un kit con istruzioni allegate, si potranno realizzare diversi personaggi natalizi da portare a casa. Ai bambini è dedicato anche il mercatino dei giocattoli, delle minifigures compatibili e degli addobbi natalizi, fatti interamente di mattoncini.

La bella e antica tradizione del Presepe rivive a The Magic of Christmas. L’evento ospiterà una mostra dei Presepi artistici realizzati dagli allievi dei corsi di arte presepiale con Pier Giorgio Poeta, che si tengono da anni a Longiano e a Bologna. Si potranno ammirare, in anteprima, i presepi realizzati e selezionati per essere esposti nelle varie mostre d’Italia. Domenica 20 novembre, alle ore 15 un workshop formativo, rivolto agli adulti, sulla realizzazione di un presepe. Il presepe sarà interamente realizzato in meno di due ore. Il Workshop è gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono partecipare.

The Magic of Christmas è organizzato da Blu Nautilus srl. Ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 11 anni. Per gli adulti ticket unico € 5,00. Parcheggio auto gratuito.