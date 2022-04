Una domenica uin centro a caccia di occasioni con la Fiera delle promozioni

Il centro storico prende nuova vita grazie al calendario di mercati e fiere a Forlì. Oltre ai tradizionali mercati del lunedì e del venerdì e i mercatini dell'Antiquariato (secondo sabato del mese), continuano gli appuntamenti straordinari per vivere il centro con tutta la famiglia, coniugando la voglia di una passeggiata tra palazzi, piazze e monumenti, allo shopping e alla degustazione di un aperitivo, di un caffè o di un pranzo speciali.

Domenica 24 aprile, in Piazza Saffi, dalle 8.00 alle 20.00, arriva la Fiera delle promozioni per andare a caccia di occasioni. Decine di bancarelle con abbigliamento, accessori, articoli per la casa e la cura della persona, allestite da più di cento espositori provenienti da tutta Italia: abbigliamento, accessori moda, calzature, tessuti, oggetti per la casa e per la tavola.