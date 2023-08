Due giorni di festa a Castrocaro con Ferragosto e la Fiera di San Rocco

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Castrocaro Terme e Terra del Sole festeggia Ferragosto ed è pronta ad accogliere grandi e piccini alla sua nuova edizione della Fiera di San Rocco. Si parte martedì 15 agosto con i monumenti aperti: Palazzo Pretorio di Terra del Sole dalle 15:00 alle 19:00 e la Fortezza di Castrocaro dalle 15:30 alle 19:30. Alle ore 21:00 in Piazza Machiavelli concerto dello Zanca Quintet in "Tempo d'estate": un repertorio jazzistico legato ad arrangiamenti di brani che contengono, nel titolo, la parola “Estate” o “Summer”, successi nazionali o internazionali riarrangiati in chiave jazz.

La Fiera di San Rocco, che si svolge mercoledì 16 agosto dalle 8 alle 20, ha origini antichissime: affonda le sue radici nel 1641, grazie a Cosimo II de’ Medici che era solito concedere agli uomini di Castrocaro di indire una fiera di merci e bestiame ogni anno, in questa stagione. La Fiera vedrà la partecipazione di quasi 200 espositori, si colloca sul centrale Viale Marconi dalle 8.00 alle 20:00. Le categorie presenti: mercato ambulante, mercatino creativo artigianale, prodotti tipici e Food Truck, Svuotacantina 2.0 il mercatino ispirato ai principi dello scambio e della sostenibilità. Inoltre saranno presenti giochi in legno e rompicapo per intrattenere grandi e piccini.

Alle ore 11:00 visita guidata alla chiesetta di San Rocco Piccolo edifico sacro di proprietà privata di semplice aspetto architettonico ma con pregevoli elementi decorativi in cotto nella facciata. Ancora si conserva, al suo interno, sull’altare, un dipinto seicentesco che raffigura il santo titolare, verso il quale, in passato, era diffusa una sentita devozione. Nella cripta sotterranea dove sono conservate le tombe delle famiglie proprietarie, fra le quali spicca quella di Aristide Conti, fondatore dell’industria termale castrocarese. Dalle ore 17:00 Musica itinerante con il Corpo Bandistico “A.Orsini” di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Informazioni e dettagli: Ufficio IAT: 0543 769631 - info@castrocarotermeterradelsole.travel - www.castrocarotermeterradelsole.trave