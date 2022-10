La Fiera dei Santi torna ad animare Civitella con un'edizione tra novità e tradizione

Prezzo non disponibile

Torna la Fiera dei Santi a Civitella dopo l’annullamento del 2020 e un’edizione limitata dalle restrizioni dell’anno passato. L’intenzione della Pro Loco di Civitella è quella di tornare con un’edizione 'memorabile', puntando sulla tradizione ed introducendo diverse novità. Appuntamento martedì 1 novembre dalle 8 alle 19. Torna la mostra bovina, simbolo della fiera, che vedrà in piazzale Berlinguer diversi capi bovini a memoria dell’antico mercato che si teneva poco prima dell’inverno ed era l’occasione per le famiglie per l’approvvigionamento delle scorte alimentari invernali. Oggi, quest’area è trasformata ad esposizione di animali ed è resa possibile grazie al supporto degli agricoltori locali ed alla collaborazione con l’associazione allevatori provinciale.

Le vie del paese saranno riempite da oltre 200 bancarelle, dove sarà possibile trovare qualsiasi oggetto da abbigliamento a prodotti tipici regionali e soprattutto prodotti tipici della produzione locale, prevalentemente concentrata in piazza Matteotti. La rocca del castello prenderà vita grazie ad un gruppetto di artigiani locali che faranno dimostrazioni manuali all’interno della corte e la mostra fotografica di Sergio e Valentina che racconteranno la storia degli ultimi 100 anni di Civitella con tante foto inedite e riscoprendo il sapore di un tempo perduto. Grande novità quest’anno, lo stand gastronomico in piazza G. Bruno in cui sarà possibile degustare sapori della cucina povera romagnola e dove sarà possibile prendersi una pausa ristorando il corpo oltre che lo spirito, grazie ad un ricco menu. Polenta, trippa, fagioli, piada fritta, la panza (tipico dolce Civitellese) sono solo alcuni esempi.Non mancheranno intrattenimenti musicali e nel pomeriggio saranno presenti giocolieri con spettacoli itineranti.

Questo ricco calendario è stato reso possibile grazie alla collaborazione della Pro Loco con l’amministrazione, i commercianti locali, le associazioni civitellesi Carnevale Civitellese, Diego Fabbri, Auser, Avis e a tutti i volontari che hanno dato e daranno una mano alla realizzazione di questo progetto che rappresenta la tappa più importante dell’anno per il nostro paese.