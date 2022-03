Torna con la 31esima edizione di Fiera Vintage: moda, dischi, fumetti auto e moto

“La moda che vive due volte”. E’ questo lo slogan che accompagna e caratterizza “Vintage!”, la manifestazione che racconta i cambiamenti nello stile di vita, nella moda e nel costume tra gli anni ’20 e i primi anni ’90 riaffermandone l’intatto fascino e la straordinaria attualità. La 31ª edizione della manifestazione arriva alla Fiera di Forlì il 25, 26, 27 marzo: un intero fine settimana per perdersi tra abbigliamento, accessori, bellezza, gusto, grandi firme della moda. Tutto rigorosamente “d’annata”, per un’esperienza sensoriale e intellettuale che rende i visitatori protagonisti di un revival che trascende i confini temporali, in cui il passato è costantemente fonte d’ispirazione.

Un viaggio nella cultura del nostro Paese attraverso la moda, il modernariato, gli articoli da collezionismo, il design, i capi sartoriali che hanno contraddistinto lo stile di un’epoca. “Vintage. La moda che vive due volte” è una grande mostra-mercato dove trovare un’ampia proposta di capi e accessori, oggetti di culto ancora attualissimi, che sono rimasti nella memoria collettiva anche grazie alla qualità superiore con cui sono stati prodotti e la possibilità che oggi offrono di reinventare uno stile personale e ricercato. Per questo, da anni, la manifestazione richiama un pubblico sempre più attento e appassionato di collezionisti, addetti al settore moda, stilisti, alla ricerca della tradizione, dell’unicità, del prodotto particolare da riattualizzare. La manifestazione è la 3ª in Italia per "anzianità" e tra le prime per numero di visitatori e arricchisce la sua proposta commerciale con eventi collaterali coinvolgenti, mostre curate da preziosi archivi storici, workshop, laboratori a tema e Dj Set.

Grande novità di quest’edizione è la Fiera del Disco & Spazio Fumetto di Forlì organizzata da Zamusica distributore ufficiale delle etichette New Platform e Za Project. La kermesse arricchisce così la sua offerta con una nuova e ampia sezione, dove saranno presenti numerosi espositori da tutta Italia a proporre i propri vinili, compact disc e fumetti, ma anche dvd, magliette, accessori, giradischi ed anche giochi, manga e memorabilia del mondo della musica e del fumetto in genere. Ogni visitatore potrà inoltre portare i propri vinili, compact disc, fumetti, giochi e dvd da scambiare, vendere o semplicemente farli valutare dagli espositori stessi. Il disco in vinile sta conoscendo una nuova vita; numerose le ristampe di dischi storici, quali Pink Floyd, Beatles, Eagles, Springsteen, ma anche di artisti italiani come Renato Zero, Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, su vinile da 180 grammi, con una qualità maggiore dell'originale.

Le aree tematiche nelle quali si articola “Vintage.La moda che vive due volte”, sono: Vintage, Fashion Remake, Modernariato & Design, Auto e Moto d’Epoca.

VINTAGE L’area principale è dedicata all'abbigliamento e agli accessori appartenuti al secolo scorso. Questi cimeli, definiti Vintage, sono oggetti di culto ancora attualissimi, che hanno segnato un’epoca e sono rimasti nella memoria collettiva anche grazie alla qualità superiore con cui sono stati prodotti e la possibilità che oggi offrono di reinventare uno stile personale, ricercato e vivace. In quest’area la moda d’epoca è rappresentata a 360° passando dagli articoli di lusso allo street-wear, allo stile casual e sportivo a quello super ricercato.

FASHION REMAKE Vintage non è sguardo malinconico e nostalgico sul passato, ma un nuovo modo per guardare al presente e al futuro. In quest’area sono protagoniste con le loro realizzazioni le sartorie creative, le piccole aziende artigiane, le realtà specializzate nella moda etica e frutto di riciclo, il vasto e coloratissimo mondo dell’handmade e tutto ciò che è nuovo ma in perfetto stile retrò. Creazioni frutto di rielaborazione di materiali datati o dismessi, siano essi tessuti, lane, legno, carte da parati o pvc.

MODERNARIATO & DESIGN Area dedicata agli oggetti della memoria e alle curiosità del passato: piccoli antiquari e collezionisti espongono vinili, latte d'epoca, giocattoli antichi, profumi da collezione, radio, tv, fumetti, libri, per compiere un salto indietro nel tempo in un'atmosfera da marchè-aux-puces.

AUTO E D’EPOCA Torna in questa 31ª edizione la sezione dedicata alle automobili d’epoca: autentiche “opere d’arte su ruote” dal dopoguerra ad oggi. Simbolo di libertà, di stile e personalità, di lunghi viaggi sulle strade e nel tempo, sono emblema assoluto del vintage e in fiera si potranno ammirare in tutto il loro fascino modelli che hanno fatto la storia, affascinando in tutto il mondo intere generazioni. Un percorso che traccia l’evoluzione stilistica e tecnologica di “marchi” che letteratura e cinema hanno reso immortali. Protagonisti di questo spazio sono: il Big Boss Garage, autosalone e motosalone specializzato in vetture d’epoca statunitensi e nei “grandi classici” europei di Riccardo La Corte e Romagna Boys - American Cars Club Italy, club automobilistico di vetture americane d’interesse storico, risalenti al periodo compreso tra i primi anni ’30 e fine degli anni ’50 ci farà rivivere il mito americano con le vetture che hanno fatto la storia dell’evoluzione automobilistica a stelle e strisce.

TRA GLI EVENTI COLLATERALI #INSTACAPPELLO: OMAGGIO AL CAPPELLO, HATMANIA La mostra curata da Caterina Camanzi non segue un percorso cronologico o stilistico, bensì una condivisione del cappello come oggetto curioso, artistico, divertente, fantasioso, stravagante, esagerato e bizzarro. L’esposizione oltre a indagare i modelli di un’epoca, che hanno fatto la storia dell’accessorio, sarà accompagnata da una sezione più contemporanea, “post–millennium”, frutto di un’abilità artigianale di un mestiere d’arte che va preservato grazie alla reinterpretazione delle linee stilistiche del passato, attualizzate alle mode del presente. Il cappello cela il capo, ma sotto di lui anche il volto muta il proprio aspetto in un gioco di ammiccamento, seduzione, provocazione che lo rende davvero strumento di magia. La forma del cappello segue la forma della testa ma al tempo stesso la trascende e parla una lingua propria capace di amplificare le relazioni comunicative. Mettersi il cappello, togliersi il cappello, cambiare cappello: uno spettacolo di complicitá in cui persona e copricapo sono entrambi primi attori.

NEONLEXMOOD ENJOY THE LIGHT Icone pop si traducono in luminescenze fluo, giochi di luce che colorano il buio, oggetti ed insegne che irradiano colori laser sgargianti. Una mostra-evento dinamica, contemporanea e in linea con le ultime tendenze. Neonflexmood presenterà una raffinata selezione di opere al neon che fanno della luce il proprio mezzo d’espressione, un percorso dove il neon design incontra la pop art.

WORK-SHOP CREATIVO: PETAL FASCINATOR E SCRUNCHES Diamo spazio alla creatività con Frivolezza di Laura Bevilacqua, progettista specializzata in modisteria e realizzazione di cappelli e copricapi con il metodo tradizionale, utilizzando forme di legno degli anni 50 e 60. Laura trasmetterà i suoi trucchi del mestiere ai partecipanti di questo momento didattico finalizzato alla creazione di un Petal Fascinator, un piccolo copricapo ornamentale, un accessorio vanitoso e dall'anima retrò, oppure uno scrunche, fermacoda in stile vintage, molto di moda negli anni 80 e tornato in voga nell'ultimo anno è un elastico per capelli rivestito di tessuto, morbido e arricciato. La partecipazione è completamente gratuita e su prenotazione, con la possibilità di scegliere la stoffa e i materiali occorrenti, si svolgerà sabato alle ore 14.00 e domenica alle ore 10.00, la durata è di 2 ore circa, per info e prenotazioni: frivolezza.it@gmail.com

UN TRUCCO E PARRUCCO DA VERA PIN UP CON MISS PEPPER Da Cesenatico, dove vive e lavora, arriva a “VINTAGE! La moda che vive due volte” Miss Pepper, al secolo Francesca Fattori, apprezzata acconciatrice e truccatrice, specializzata nella creazione di un perfetto look vintage. Sarà lei in persona, utilizzando tecnica, stile e materiali per un make-up anni ‘40-‘50 capace di esaltare al meglio femminilità e fisionomia, a curare uno spazio nel quale chiunque potrà trasformarsi in una Pin-Up o in un’attrice hollywoodiana degli anni d’oro del cinema. Estro ed esperienza per essere, dentro e fuori la fiera di Forlì delle vere dive.

UNA BARBA PER SOLIDARIETA’ Alessio Ginestrini e Stefania Severi, con la loro mission cercano di riportare in un'arte tutta italiana l'orgoglio di fare il barbiere, con il loro “Impero Progressivo Hair Theraphy & Barber Shop” di Arezzo. Con uno sguardo attento al sociale portano avanti un progetto ideato da loro " Una barba per solidarietà" dalle piazze storiche alle strade ai palazzi signorili. Tra follie e creatività partecipano alla XXXl edizione di Fiera Vintage "la moda che vive due volte ", con performance di barba e baffi alla vecchia maniera con panni caldi e rasoio a serramanico stile anni '50; il ricavato verrà devoluto in beneficenza per un orfanotrofio di Arezzo.

VINTAGE DJ SELECTION La musica come componente essenziale della cultura, come cartina di tornasole dello stile. Quello che travalica le epoche e resta patrimonio comune di generazione in generazione. L’essenza stessa della musica è “vintage” dal momento che il mondo delle sette note è in sè stesso, una fitta trama di rimandi, citazioni, contaminazioni e rivoluzioni stilistiche. L’area live show ti farà vivere il clima della prima metà del ‘900 tra swing, rock ‘n roll, blues con i Dj set Andy Lee e Mr Lucky. Andy Lee Dj Rock ‘n’ roll & rockabilly selecter, debutta nel 1980 su radio Roger, nel corso degli anni si è esibito in vari festival Rockabilly in talia; è stato resident Dj al Velvet club e al Caffè degli artisti di Cesenatico, ci proporrà la sua selezione rigorosamente anni 50. Mr Lucky ci proporrà una selezione musicale solo in vinile, nella quasi totalità originali, in 45 giri, che parte dal blues del dopoguerra; quello elettrificato, di Chicago, del Texas, del Mississippi. Il punto di arrivo, passando per il boogie woogie di Kansas City ed il rhythm and blues di New Orleans, sono gli attori del jazz degli anni cinquanta, da Gerry Mulligan, a Count Basie, fino ai primi quarantacinque giri della Blue Note.

CON RADIO BIRIKINA “VINTAGE” SUONA COME UN VERO JUKE BOX Non poteva non essere proprio “La Radio delle emozioni indimenticabili”, il media partner della rassegna forlivese. E’ Radio Birikina, l’emittente ammiraglia del Gruppo “Klasse Uno Network”, leader nel Nord-Est con oltre un milione di ascolti giornalieri, la scelta di qualità che impreziosisce questa edizione della kermesse dedicata allo stile del passato che diventa presente e plasma il futuro. Radio Birikina, infatti, è un Juke Box Anni ’60 che diffonde 24 ore al giorno i classici senza età e tutte le emozioni della musica italiana e internazionale. Comprese le sonorità che ci accompagnano oggi e che diventeranno i ricordi di domani. Un juke box dove la monetina è stata sostituita da una telefonata, dove ognuno può ascoltare e presentare la sua canzone del cuore venendo accontentato all’istante nelle sue richieste. Radio Birikina è la Radio con la K, è quella che ha affezionato gli adulti e ha saputo conquistare i giovani sin dal luglio 1989, diventando l’emittente di tutti.

INFO, ORARI E PREZZI Orari al pubblico: venerdì 25 dalle 14.00 alle 20.00 - sabato 26 e domenica 27 dalle 10.00 alle 20.00. Preview gratuita su invito per uffici stile e ricerca: venerdì dalle 10.00 alle 14.00. Ingresso: biglietto 2x1 € 8.00 (ingresso valido per due persone); biglietto unico € 6.00 (ingresso singolo); ingresso gratuito per i bambini sotto ai 12 anni.