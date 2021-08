Anteprima del "Forlì Jazz Festival" con la proiezione del docu-film "Let's Get Lost", dedicato a Chet Baker

Con la proiezione del docu-film "Let's Get Lost (Perdiamoci)", all’ Arena Eliseo, prende il via la quarta edizione del Forlì Jazz Festival, dedicato a Chet Baker.

Questo è il titolo originale del docu-film scritto e diretto dal noto regista Bruce Weber, basato sulla vita del mitico jazzista Chet Baker, molto noto agli appassionati di questo genere musicale, che verrà proiettato, come anteprima del Forlì Jazz Festival, giovedì 2 Settembre, ore 21.30, all’ Arena Eliseo, Corso della Repubblica 108. Prima della proiezione del film, il trombettista forlivese Beppe Zanca suonerà My funny Valentine, uno dei brani più famosi di Baker, come omaggio al mitico musicista.

Prenotazione biglietti 351 9889468 (whatsapp), dalle 13 alle 15 e dalle 21.45 alle 22.30.

Bruce Weber incontrò Baker la prima volta nell'inverno del 1986 in un club di New York, convincendolo a fare alcune foto, poi diventate un video di tre minuti. Il regista, dopo molte insistenze, convinse finalmente Baker a girare un lungometraggio su di lui. Le riprese iniziarono nel gennaio 1987. Secondo Weber, intervistare Baker fu un'impresa come ricorda lui stesso: "A volte dovevamo fermarci per un motivo o per un altro, perché Chet era un drogato e non riusciva a ripetere una scena, così dovevamo ricominciare tutto da capo. Ma lui ci piaceva sempre di più"

Nel maggio 1987, quando Weber presentò il suo documentario Broken Noses al festival di Cannes, fece girare altre scene del film a Baker. Il regista spese milioni di dollari di tasca propria per la realizzazione del film, girandolo e fermandolo nei momenti di maggiori entrate o uscite, da lui descritto come "un film molto ad hoc”. Let’s get lost fu presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival, e in seguito ha ricevuto critiche grosso modo positive, con un indice di gradimento pari al 93% su Rotten Tomatoes.

Una versione restaurata del film fu proiettata all'edizione 2008 del festival di Cannes e nel 2013 alla 70ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

