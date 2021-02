Film e cortometraggi da ridere: torna sul web la rassegna "Sbellicati"

Gli organizzatori di Sedicicorto Forlì International Film Festival e della Sala San Luigi di Forlì hanno deciso, nonostante la pandemia e la chiusura da oltre 100 giorni delle sale cinematografiche, di lanciare la terza edizione della rassegna "Sbellicati", che si svolgerà in modalità virtuale, tramite la diffusione di link per accedere ai contenuti e attraverso i social sia di Sedicicorto che del San Luigi.

Tre giornate (con appuntamenti al martedì, giovedì e sabato) interamente dedicate alla commedia, proponendo 6 cortometraggi e due video trailer tratti da iconici film comici del passato. Si parte martedì 16 febbraio, quando sui social del Festival e del Cinema verrà diffuso il primo link per accedere ai contenuti della rassegna, fino a sabato 20 febbraio. Ogni codice verrà lanciato alle 9.00 della giornata di riferimento e scadrà alle 23.59 del giorno dopo.

A questa selezione, si uniscono 3 interviste, svolte da Pasquale Zaino (Sala San Luigi) per indagare sul senso della commedia e del potere terapeutico della risata. Interverranno: Denis Ceccarelli (martedì 16 febbraio), psicologo e psicoterapeuta, che parlerà connotazione positiva e di come coltivarla e alimentarla in questo difficile momento per tutti noi; Andrea Campelli (giovedì 18 febbraio), attore di improvvisazione teatrale, che andrà a spiegare come, attraverso i due pilastri dell’improvvisazione (ascolto dell’altro e yes, and) sia possibile affrontare in modo leggero anche questo incerto e drammatico periodo; Alessandro Ciacci (sabato 20 febbraio), stand up comidian di Rimini, che parlerà di come si collochi la comicità durante la pandemia e di quanto sia fondamentale ridere, dando anche qualche consiglio su come coltivare la risata.