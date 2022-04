Film festival dedicato alla natura al Teatro Verdi di Forlimpopoli: in proiezione "Wild Plants"

L' Associazione culturale Oltre il giardino di Forlì propone una rassegna di 4 film su piante, giardini e persone. Le proiezioni si tengono al Cinema Teatro Verdi di Forlimpopoli. La seconda proiezione della rassegna sarà martedì 26 aprile, alle 20:45, virando verso la poesia della natura con "Wild Plants", una pellicola del 2016 del tedesco Nicolas Humbert.

Incentrato sulla relazione tra la natura e le persone che ci vivono dentro, le loro storie e le loro connessioni, il film racconta di come la natura torni a prevalere sui terreni incolti, di come le piante germinino ed i fiori sboccino riportando alla vita l'ambiente circostante, in collaborazione con i creatori di una nuova forma di attivismo, che in questa reciprocità cercano un loro percorso di vita, Il rapporto tra esseri umani e flora risale ad un tempo infinitamente lontano, che ci riporta alle nostre radici ma ci apre anche a nuovi modi di vivere, e innesca un incredibile potenziale creativo che si rivela ogni qualvolta abbiamo a che far con le piante. "Wild Plants", con un viaggio che partendo da tali spunti si arricchisce di suggestioni poetiche e immagini oniriche, ci porta a conoscere i giardini urbani di Detroit e il filosofo Nativo Americano Milo Yellow Hair, a Wounded Knee, le leggendarie semine selvagge del "guerrilla gardener" Maurice Maggi, a Zurigo, e la rivoluzionaria orticoltura cooperativa de "Les Jardins de la Cocagne" di Ginevra.

Ad introdurre e commentare il film abbiamo sarà Eugenia Bugni, forlivese, laureata in Scienze Natural.