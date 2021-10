Il film "Il silenzio grande" di Alessandro Gassman alla Sala San Luigi

"Il silenzio grande" è il nuovo film diretto e interpretato da Alessandro Gassman, presentato al 78° Festival di Venezia e tratto da una pièce teatrale di Maurizio De Giovanni.



La vicenda è ambientata negli anni Sessanta e si concentra sui Primic, agiata famiglia napoletana: Valerio è un noto scrittore di romanzi, riconosciuto a livello nazionale. La famiglia è però condannata al decadimento per problemi economici. Rose, la padrona di casa, decide di vendere la lussuosa residenza per ovviare ai debiti e alle ristrettezze, scontrandosi con il marito, che vorrebbe rimanere in quella villa, simbolo del buon nome dei Primic. L’intera narrazione verte sui ricordi e le confessioni dei membri della famiglia, da Rose stessa ai figli Massimiliano e Adele, che si aprono per la prima volta con il protagonista, accusato dalla domestica Bettina di non riuscire mai ad ascoltare gli altri.



da venerdì 29 ottobre a domenica 31, alle 18:15 e alle 21.

