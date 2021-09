Il film "Seven" torna al cinema per una proiezione speciale

"Seven" torna al cinema. Il thriller di culto, capolavoro del regista David Fincher, sarà proiettato alla Sala San Luigi in lingua originale con sottotitoli in italiano.

La storia è tratta dal romanzo di Andrew Kevin Walker e narra di sette delitti ispirati ai sette peccati capitali.

Incaricati delle indagini sono il giovane Brad Pitt e il vecchio Morgan Freeman. Il primo è arrabbiato e insofferente, l'altro fatalista e metodico.

La proiezione del film inizierà alle ore 21.00 e sarà arricchita dalla presentazione di Paolo Poponessi, pubblicista e giornalista.

La serata fa parte della rassegna "In Viaggio con Dante" che prevede tre eventi (cinema, musica e teatro) dedicati al Sommo Poeta. Le prossime date della rassegna saranno il 7 ottobre con l'evento creato in collaborazione con l'Istituto Musicale Angelo Masini "Fantasie che colmano le distanze", e il 14 ottobre con lo spettacolo d'improvvisazione teatrale di Andrea Campelli e Fabio Magnani "Improvvisare(è) l'inferno".

Tutte le info sulla programmazione della Sala San Luigi potete trovarla sul sito www.salasanluigi.it o sulle pagine social.

