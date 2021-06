Film sotto le stelle e in sicurezza: al via l'estate cinematografica dell'Arena Eliseo

Venerdì 25 giugno prende avvio "Estate Cinema 2021" all'Arena Eliseo di Corso della Repubblica 108 Forlì. Aprirà la stagione, che si concluderà il 2 settembre, "Volevo Nascondermi" di Giorgio Diritti, che inaugurerà anche la consueta rassegna che da molti anni va sotto il titolo di "Progetto Accadde Domani" con la quale - insieme a Fice Emilia Romagna e il sostegno della regione Emilia Romagna - si intende portare all'attenzione del pubblico le opere cinematografiche italiane dell'anno.

"Oltre alle proiezioni sarà nostra cura invitare i personaggi del cinema (autori, attori e registi) che potranno dialogare con il pubblico della nostra Arena. In particolare, come sempre, la nostra attenzione sarà rivolta agli autori emergenti - spiega il gestore Francesco Romanelli -. Il 27 giugno Maurizio Paganelli ed Andrea Riceputi, autori e produttori di Est - Dittatura Last Minute, per la regia di Antonio Pisu, presenteranno la loro opera ormai conosciuta, premiata e particolarmente apprezzata dal pubblico".

Il 5 Luglio Elena Bucci, attrice di origini romagnole e interprete de Il Cattivo Poeta di Gianluca Jodice, intratterrà il pubblico e parlerà della propria esperienza - prosegue Romanelli -. Purtroppo a causa dell'epidemia ci vediamo costretti quest'anno a suddividere il programma in varie parti composte da 15-20 film data l'uscita in stagione avanzata dei film più inportanti anche dopo l'inizio della nostra programmazione (il primo programma va dal 25 giugno al 10 luglio, ndr). Come per l'anno scorso, ospiteremo una rassegna ideata e presentata da Sunset Comunicazione".

L'apertura dell'Arena Eliseo è alle 20.45, mentre gli spettacoli avranno inizio alle 21.30. Il prezzo del biglietto unico è di 6 euro, mentre l'abbonamento per 10 spettacoli è di 50 euro. In ottemperanza ai regolamenti anti-Covid, occorrerà mantenere la distanza di almeno un metro fra uno spettatore e l'altro sia all'interno della sala che durante l'ingresso alla biglietteria. I componenti di uno stesso nucleo familiare potranno sedere vicini usufruendo di posti adeguatamente assegnati Gli spettatori diversamente abili possono usufruire dell'ingresso dedicato in via Cesare Battisti 1A (suonare campanello). Il servizio informazioni è disponibile dalle ore 21:30 alle 22:30 (351 9889468). Eventuali Prenotazioni Posti anche con messaggio Whatsapp al 351 9889468 dalle ore 13 alle ore 15.

Il programma

VENERDI' 25 GIUGNO - Serata di Apertura

VOLEVO NASCONDERMI Di Giorgio Diritti

Vincitore di 7 David di Donatello, tra cui Miglior Film, Miglior Regia (Giorgio Diritti) e Miglior Attore (Elio Germano)

(Biografico,Drammatico – Durata: 120')

con Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo

SABATO 26 GIUGNO

UN DIVANO A TUNISI Di Manele Labidi Labbé

(Commedia – Durata: 87')

con Golshifteh Farahani, Majd Mastoura Mastoura

DOMENICA 27 GIUGNO

EST - DITTATURA LAST MINUTE Di Antonio Pisu

(Commedia/Drammatico – Durata: 104')

con Lodo Guenzi, Jacopo Costantini, Matteo Gatta, Paolo Rossi Pisu

LUNEDI' 28 GIUGNO

THE FATHER Di Florian Zeller

Premio Oscar Miglio Attore a Anthony Hopkins

(Drammatico – Durata: 97')

con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams

MARTEDI' 29 GIUGNO

NOMADLAND Di Chloe Zhao

Premio Oscar Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attrice Protagonista

(Drammatico – Durata: 108')

con Frances McDormand, David Strathairn

MERCOLEDI' 30 GIUGNO

MINARI Di Lee Isaac Chung

Oscar Miglior Attrice non Protagonista

(Drammatico – Durata: 126')

con Steven Yeun, Ye-ri Han, Yuh Jung Youn

GIOVEDI' 1 LUGLIO

IN THE MOOD FOR LOVE Di Wong Kar-Wai

Nuova Versione Restaurata

(Drammatico – Durata: 98')

con Tony Chiu-Wai Leung, Maggie Cheung, Rebecca Pan

VENERDI' 2 LUGLIO

SESSO SFORTUNATO O FOLLIE PORNO Di Radu Jude

Orso d'Oro al Festival del Cinema di Berlino

(Drammatico – Durata: 106' V.M. 18 anni)

con Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Malai

SABATO 3 LUGLIO

IL CONCORSO Di Philippa Lowthorpe

(Commedia – Durata: 106')

con Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley

DOMENICA 4 LUGLIO

THE FATHER Di Florian Zeller

Premio Oscar Miglio Attore a Anthony Hopkins

(Drammatico – Durata: 97')

con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams

LUNEDI 5 LUGLIO

INCONTRO:

IL CATTIVO POETA di Gianluca Jodice

Presenta il Film l'Attrice e Interprete Elena Bucci

(Storico/Drammatico – Durata: 106')

con Sergio Castellitto, Francesco patanè

MARTEDI 6 LUGLIO

MISS MARX di Susanna Nicchiarelli

(Storico/Drammatico – Durata: 107')

con Romola Garai e Patrick Kennedy

MERCOLEDI 7 LUGLIO

MALEDETTA PRIMAVERA di Elisa Amoruso

(Drammatico – Durata: 97')

con Emma Fasano, Manon Bresch e Micaela Ramazzotti

GIOVEDI 8 LUGLIO

EST – DITTATURA LAST MINUTE di Antonio Pisu

(Drammatico/Commedia – Durata: 104')

con Lodo Guenzi, Jacopo Costantini, Matteo Gatta

VENERDI 9 LUGLIO

I PREDATORI di Pietro Castellitto

(Drammatico/Commedia – Durata: 109')

con Pietro Castellitto, Giorgio Montanini

SABATO 10 LUGLIO

EMA di Pablo Larrain

(Drammatico – Durata: 107' – V.M.14 anni)

con Mariana Di Girolamo, Gael Garcia Bernal, Paola Giannini

