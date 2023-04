"Filosofia e dintorni": nuovo incontro in sala Randi con Manuela Racci

Prosegue il ciclo di incontri a cadenza quindicinale dal titolo: "Filosofia e dintorni". Giovedì 27 aprile alle ore 20,30, in Sala Randi dove si affronterà il tema della felicità e della sua esistenza. Manuela Racci porterà il pubblico presente a mettersi in viaggio attraverso i secoli per esplorare il pensiero umano e la sua evoluzione o anche involuzione attraverso lo scorrimento delle diverse epoche. Con lei Fabrizio Ragni, organizzatore degli eventi.

Si inizierà dall'antica Grecia, madre della Cultura occidentale, con Epicuro per il quale la felicità è dinamica e in costante movimento ed è data da uno stato di assenza del dolore. Poi in epoche più recenti si discuterà su Montale per il quale, come descritto in "Ossi di seppia" la felicità è labile e precaria al pari del camminare su una lama tagliente. Anche per il grande Pirandello la felicità è una luce in mezzo all'oscurità, al pari del barlume di luce della luna, intravista da un ragazzo in una notte fonda. Per Pirandello la felicità è avere coscienza della realtà, liberandosi delle illusioni e delle falsità, per concedersi una vita minimale ma autentica. Verranno citati anche altri autorevoli autori fino a giungere al nichilismo contemporaneo, che molto domina e sovrasta. Sarà di certo un'altra serata molto interessante che trasporterà il pubblico presente in una dimensione altra, in un altrove dove l'ascolto diventa ricchezza e bellezza.