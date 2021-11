Concorso per violinisti dedicato a Marco Uccellini: la finale al Teatro Verdi

E' giunto alla fase finale il concorso dedicato a Marco Uccellini, proposto dall'Amministrazione comunale, nell’ambito dei progetti di valorizzazione delle grandi personalità nate a Forlimpopoli, che si è svolto a metà ottobre, riservato violinisti entro i 35 anni di età. Il concerto finale è ospitato, domenica 7 novembre alle 17, al Teatro Verdi.

Si esibiranno i finalisti selezionati dalla giuria, presieduta dal maestro Luca Giardini, già docente di Violino Barocco ai Conservatori di Cesena e di Parma, che ha partecipato ad importanti riscoperte discografiche del repertorio Sei-Settecentesco ricevendo, tra gli altri riconoscimenti, Grammy Award, Diapason d’ Or, Choc de la Musique, 10 Repertoire, Premio Fondazione Cini – Venezia, Premio Abbiati. I giovani eseguiranno brani di Marco Uccellini e di altri compositori italiani, accompagnati dall'ensemble Sezione Aurea.

Al vincitore andrà un premio di 1.000 euro, al secondo classificato di 300, al terzo di 200.

Ingresso libero, green pass obbligatorio.

Nato a Forlimpopoli nel 1610, Uccellini fu uno dei massimi virtuosi e compositori per violino della sua epoca. Formatosi musicalmente ad Assisi prestò servizio prima alla corte di Modena come “cappellano e musico” quindi nella cattedrale della città come maestro di cappella. Le sue Sonate per violino solo del 1649 - scrive Mannoia - “rappresentano quanto di più sofisticato abbia da offrire la scrittura violinistica dell’epoca” e la sua produzione nel complesso costituisce “una tappa fondamentale nello sviluppo della musica strumentale italiana”. Passato al servizio dei Farnese nel 1665, fece ritorno a Forlimpopoli nel 1679 dove morì l’anno successivo, trovando sepoltura nella Chiesa del Carmine.