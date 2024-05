Il documentario "Finding Fela!" a Candischi

Giovedì 30 maggio alle 21 Candischi presenta un nuovo appuntamento per "Sviste" con "Finding Fela!" un documentario di Alex Gibney (120', 2015).

Un intenso documentario che ripercorre la vita del #musicista nigeriano #FelaKuti. Ricco di interviste a familiari, fan, persone che lo hanno conosciuto, il #film mostra l?impegno civile e morale che hanno pervaso la vita e la musica del cantante: dalla protesta, attraverso le canzoni e non la violenza, contro la guerra in Nigeria fino alla sua scomparsa, nel 1997. Il film di Gibney racconta come Fela abbia creato un nuovo movimento musicale, l’#afrobeat: esprimendo grazie alla musica le sue opinioni politiche, Fela si è scagliato contro il governo dittatoriale nigeriano degli anni ‘70 e ’80 contribuendo a un radicale cambiamento in chiave democratica in Nigeria e promuovendo la politica panafricana in tutto il mondo. Il potente messaggio di Fela, testimoniato anche dallo strepitoso successo dello show dedicato alla sua vita in scena a Broadway, rimane ancor oggi di assoluta attualità e si esprime nei movimenti politici dei popoli oppressi, che abbracciano la sua musica e il suo pensiero nella loro lotta per la libertà.



Film in lingua originale sottotitolato. Prima della proiezione verrà presentato il programma del festival delle minoranze.

Euro 8 riservato soci Arci