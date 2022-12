"Fine pena ora" sui palchi di Galeata e Rocca San Casciano

Doppio appuntamento con lo spettacolo "Fine pena ora" con Salvatore D’Onofrio Costanza Maria Frola Giuseppe Nitti, sabato 17 dicembre alle 21,15 al Teatro Italia di Rocca San Casciano, e domenica 18 dicembre alle 21,15 al Teatro Zampighi di Galeata.

Fine pena ora, porta in scena la corrispondenza lunga oltre 30 anni tra un ergastolano e il suo giudice. La storia di due mondi, due vite completamente diverse all’apparenza inconciliabili che, lettera dopo lettera, trovano un punto di unione. L’umano viene posto al centro, con i suoi limiti, le sue contraddizioni, con il suo desiderio di ricreare un punto zero. Un’opera che scuote e commuove, che chiede come conciliare la domanda di sicurezza sociale, e la detenzione a vita, con il dettato costituzionale del valore riabilitativo della pena, senza dimenticare l’attenzione al percorso umano di qualsiasi condannato.Dal libro omonimo di Elvio Fassone, autore, magistrato ed ex componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Lo spettacolo è una produzione Tedacà in collaborazione con Festival delle Colline Torinesi di Elvio Fassone. Adattamento e regia Simone Schinocca

Informazioni , prenotazioni e campagna abbonamenti 376 1224452. Per lo spettacolo di Rocca San Casciano. Ingresso intero 14 euro ridotto 12 euro. Abbonamento a 5 spettacoli 50 euro. Al Teatro Zampighi Galeata ingresso intero 15 euro ridotto 13 euro, abbonamento a 7 spettacoli 65 euro.