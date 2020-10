Fine settimana autunnale tra funghi, salumi, tagliatelle e musica

Un weekend all’insegna del buon cibo e della buona musica quello in arrivo al Calafoma di Forlì.

Sabato 17 il pranzo è servito dalle 12.30 in avanti. Coppa, salamini, prosciutto 24 mesi dell’Azienda Agricola Le Camminate e bio focaccia Calafoma lievitazione 36 ore. Torta matta salata di funghi (manine, pioppini, sfiandrine). Tagliatelle dell’azdora con porcini di Romagna. Scarpine farcite con prosciutto e funghi (porcini, galletti). Porcini d’Italia fritti in olio altoleico. Tiramisu fatto in casa.

Domenica 18, dalle 12.30 in poi, il menù dello chef Luca Torelli prevede coppa, salamini, prosciutto 24 mesi dell’Azienda Agricola Le Camminate e bio focaccia Calafoma lievitazione 36 ore. Crostini con i funghi dei boschi della Valmontone (galletti, sfiandrine, chiodini, manine). A seguire le tagliatelle dell’azdora con porcini di Romagna e schiena di vitellone bianco dell’Appennino ai funghi (sfiandrine e pioppini). Porcini d’Italia fritti in olio altoleico. Tiramisu fatto in casa.

Chiude in bellezza il weekend, dopo il pranzo della domenica, l’esibizione canora di Luana Babini. Ex voce di Raul Casadei e presentatrice televisiva da trent’anni di Videoregione, da venti anni è in tour in tutta Italia con la sua orchestra. Sposa tutti i generi musicali italiani dell’ultimo quarantennio: i brani di maggiore successo e quelli legati alla tradizione musicale italiana. Tradizioni, di Casadei, è la canzone con la quale è diventata famosa. Una lunghissima carriera di successo: è simpatico ricordare che Luana ha cominciato a cantare con successo a sei anni allo Zecchino d’Oro con il brano “Ciao Napoleone” con testo di Luciano Beretta e musica di Claudio Cavallaro.