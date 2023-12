Fine settimana di Capodanno in compagnia del Laboratorio di Cristallo e della musica jazz

Proseguono le iniziative al Villaggio di Natale a Corniolo, dove ogni fine settimana si svolgono attività per famiglie e bambini. Sabato 30 dicembre, alle 16.00 presso il Laboratorio di Cristallo in piazza Pasquale II, si terrà lo spettacolo “Racconti e Meraviglie” della Compagnia Vladimiro Strinati. Lo spettacolo è una selezione di fiabe e leggende legate alle stranezze e alle meraviglie del repertorio emiliano romagnolo dove l’umorismo a volte si intreccia con la paura.

La Marietta di legno, una variante di Cenerentola, il Nano di Culichitidogna e un classico come Giovannin senza paura sono alcune delle storie che verranno narrate. Raccontare una storia, una fiaba antica o moderna è sempre un momento particolare, di trasmissione di un “sapere”, di un piacere di ascoltare e vedere, di sospensione del tempo per entrare in altri mondi. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito ed è adatto a tutti, a partire ai 5 anni di età.



Domenica 31 dicembre, dalle 15.00 alle 17.00, ci sarà un pomeriggio di giochi, disegni e racconti sempre al Laboratorio di Cristallo. Lunedì 1 gennaio, come da tradizione, alle 16.30 nella Chiesa di San Pietro si terrà il concerto organizzato dall'associazione culturale Dai De Jazz nell'ambito di Winter Jazz: Giovanni Guidi si esibirà “Solo” al pianoforte, in un fluire di note laico e sacrale di interiore bellezza. Ingresso libero.



Oltre a questo, a Corniolo sarà aperto l'Ufficio Postale degli Elfi e sono allestite le Vie dei Presepi: decine di natività si possono ammirare lungo il borgo, mentre al Centro Ambientale sono esposte le opere in gara per il concorso delle Vie dei Presepi, il cui vincitore sarà selezionato in base ai voti del pubblico e della giuria. In occasione delle varie iniziative, sarà attiva la Casetta delle Delizie con tante specialità e che sarà aperta la Bottega dei Regali, con prodotti artigianali e realizzati a mano.