"Fiorimpopoli": quattro giorni di mercatini colorati, spettacoli, stand gastronomici e iniziative

Fiorimpopoli torna con la 17esima edizione ad animare e colorare il centro di Forlimpopoli portando in strada mercatini di piante e fiori, concerti, pranzi e cene in piazza, spettacoli e tante altre iniziative per grandi e piccini. Da venerdì 12 maggio a lunedì 15 in programma quattro giorni densi di svariate attività all’insegna del verde e della primavera.

A dare il via a questo weekend sarà l’apertura alle ore 18.30 di venerdì 12 della mostra “Un piccolo gesto il dono più bello” presso lo Stand Istituzionale Avis Forlimpopoli ODV, organizzatore di Fiorimpopoli, in Piazza Garibaldi. Trentasei disegni realizzati dai ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di 1°grado del Comune di Forlimpopoli, che saranno esposti anche nelle giornate di sabato e domenica già dalla mattina alle ore 10.00. In contemporanea aprirà anche lo stand gastronomico per la cena in Piazza Garibaldi a cura Avis in collaborazione con Auser, che nelle giornate di sabato e domenica sarà aperto anche per il pranzo dalle ore 12.00 alle 22.00 e offrirà anche la possibilità di asporto. Conclude la serata il Concerto di Primavera alle ore 20.45 organizzato in collaborazione dall’Istituto Comprensivo “Emilio Rosetti” di Forlimpopoli, l’istituto Musicale “Angelo Masini” di Forlì e il Liceo Artistico e Musical “Antonio Canova” di Forlì. Sul palco allestito in piazza si esibiranno gruppi musicali formati dagli alunni della scuola “Marinelli”, dai ragazzi dell’Istituto “Masini” e dagli studenti del Liceo “Canova” coordinati dai rispettivi professori.

La giornata di sabato 13 comincerà con l’apertura alle ore 9.00 del mercato “Maggio in fiore” con piante da giardino e da orto nelle piazze Garibaldi, Pompilio e Paulucci e alle ore 9.30 l’apertura del mercatino “Artigianato creativo” che affollerà le strade del centro storico con bancarelle, mostre, artigianato di professionisti e creativi. Entrambi i mercati saranno presenti anche domenica 14. In piazza Trieste ci sarà l’inaugurazione (ore 9.00) della 11esima edizione della “Fiera delle macchine e attrezzature agricole”, visitabile anche la domenica. Ad animare il pomeriggio di sabato, alle ore 14.30, e di domenica, alle ore 15.00, ci penserà la Compagnia del Drago Nero con lo spettacolo itinerante “Medioevo Fantastico”. In un’atmosfera d’altri tempi, gli artisti sfileranno per le strade di Forlimpopoli proponendo duelli e danze con costumi, armi e armature, fedelmente ricostruiti dai modelli presenti nel museo Stibbert di Firenze. La stessa compagnia si esibirà anche la sera di sabato alle ore 20.00 in Piazza Garibaldi. Altro appuntamento per i bambini da non perdere è il “Circo Paz-zoo” di Mirko Alvisi in Piazza Fratti alle ore 16.00. Pupazzi animati di animali faranno ridere e commuovere il pubblico di ogni età grazie agli effetti speciali, le gags comiche e la sceneggiatura unica. Non mancheranno poi attività per i più grandi, come il torneo di Beach Volley alle ore 17.00 organizzato da RDS con la collaborazione di Avis Forlimpopoli ODV al Campo Centrale in via Maestri del Lavoro 5. Alla stessa ora gli alunni dell’Istituto Comprensivo Rosetti di Forlimpopoli si sfideranno in una simultanea di scacchi in Piazza Garibaldi, a cura del Circolo Scacchistico Forlivese, condotta dal maestro Matthieu Bordet e coordinata da Roberto Bartolozzi. La giornata si concluderà a suon di musica in Piazza Garibaldi dove alle ore 20.30 aprirà la serata il pianista Giovanni Bertoni, giovane talento che tutte le settimane va a suonare il pianoforte all’Ospedale Morgagni. Dopo una breve interruzione per la premiazione alle ore 21.00 di “Cittadino Benemerito” conferito dalla sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini ai volontari che si sono distinti per l’impegno civico e la solidarietà responsabile dimostrata nel donare il sangue, si proseguirà con “Fiorimpopol’in rock” dedicata alla band più amata e influente di tutti i tempi, i Beatles. Sul palco la band The Blackbirds presenterà “A Beatles Night Live”, raccontando la storia musicale dei Beatles attraverso musica, storytelling, danza e costumi, grazie alla collaborazione con l’associazione culturale The Soul Brothers Company Forlì e con la scuola di danza Lyrical di Forlì e Forlimpopoli.

La mattina di domenica 14 occuperanno le strade della città ulteriori mercatini e stand. Già alle ore 8.00 aprirà il mercatino della “Segavecchia” con bancarelle di antiquariato, usato, modernariato, riciclato in via A. Costa e in Viale Roma. Successivamente alle ore 9.00 in Piazza Garibaldi toccherà all’esposizione “L’arte del bonsai e del suiseki” a cura dell’Associazione Bonsai Club Forlì ASP, in contemporanea con l’apertura del “Mercatino dei bambini” in Piazza Fratti per uno scambio di giochi in allegria in collaborazione con Avis. Ai bambini partecipanti sarà poi offerto un trancio di pizza per pranzo e un gelato presso la gelateria KM7. Nel pomeriggio invece appuntamento in Piazza Garibaldi alle ore 18.00 per “Fiorimpopoli sfila”, sfilata di moda organizzata da Monia Abbigliamento in collaborazione con Parrucchiere “La tua immagine” e presentata dal vocalist Gaddo. Sempre con note musicale si chiude anche la serata di domenica con “Fiorimpopol’in musica” alle ore 20.45 che ospiterà sul palco di Piazza Garibaldi Miscellanea Beat Live, duo composto da Massimo Marches, voce e chitarra, e Gionata Costa, voce e violoncello, che porteranno il loro album “Raccolta indifferenziata”, una raccolta di musica italiana reinterpretata insieme a musica pop rock internazionale.

Ultima iniziativa a conclusione del programma di Fiorimpopoli sarà “La corrida ad Frampul”, in collaborazione con Avis, prevista lunedì 15 al Teatro Verdi alle ore 20.30. Concorrenti esperti, con talento o che semplicemente hanno voglia di divertirsi saliranno sul palco e si sfideranno, aspirando al Premio Speciale destinato solo ai primi 3 classificati.

L’intero evento ha il Patrocinio del Comune di Forlimpopoli.