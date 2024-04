Tutto pronto per “Fiorimpopoli”: per le vie del centro di Forlimpopoli, mercatini, stand gastronomici e spettacoli

Tutto pronto per i mercatini di Fiorimpopoli. Sabato 4 a domenica 5 maggio, le vie del centro di Forlimpopoli saranno invase da mercatini di artigianato, mostra di piante da giardino e da orto e la 12esima “Fiera delle macchine e attrezzature agricole”. Ma anche stand gastronomici, musica, spettacoli e tanto divertimento per grandi e piccini, Senza dimenticare i pranzi e le cene in piazza Garibaldi organizzate dall’Associazione Culturale “Gemellaggio Del Gusto”.

Si parte già da venerdì 3 maggio, in piazza Garibaldi, alle 18,30, dove si trova lo stand AVIS, con “Il dono che serve”. Si tratta di una mostra dei disegni del concorso riservato alle classi seconde della scuola secondaria di 1’ grado del Comune di Forlimpopoli. Dalle 20,45, invece, andrà in scena il “Concerto di primavera”, con l'esibizione dei gruppi musicali degli alunni delle scuole secondarie di 1’ grado del Comune di Forlimpopoli. “Il concorso è stato ideato per educare le famiglie sull'importanza della solidarietà e altruismo e sensibilizzare i genitori verso la donazione di sangue - spiega il presidente di AVIS Forlimpopoli Daniele Boccali -.Tali elaborati saranno poi utilizzati per volantini o gadget da parte dell'AVIS Forlimpopoli nelle proprie iniziative”.

Sabato e domenica, dalle 9 alle 20, in via Largo Paolucci, via Castello e Piazza Pompilio, al via il Mercatino delle Opere dell'Ingegno”, mostra mercato di oggettistica, accessori, abbigliamento, articoli per l’infanzia, tutto realizzato a mano. Dalle 9, anche il mercato dei fiori in piazza Garibaldi, dove si potranno acquistare, tra le altre cose, aromatiche, piante da giardino, piante da orto, piante grasse e da interno.

Poi, alle 11, allo stand AVIS, avranno luogo le premiazioni per il concorso “Il dono che serve”, alla presenza di ragazzi e dei genitori. Dalle 14,30 alle 17, è tempo di “Pompieropoli” e “Simultanea di scacchi”. Un'iniziativa rivolta agli alunni dell’I.C. Rossetti di Forlimpopoli, curata dal Circolo Scacchistico Forlivese, condotta dal maestro Matthieu Bordet e coordinata da Roberto Bartolozzi. Invece, alle 18,30, in piazza Garibaldi, ci sarà spazio anche per l’Associazione “Raggio di Sole” che presenterà uno spettacolo di “Acrobatica aerea e giocoleria col fuoco”. Per concludere, alle 21, “Canzoni italiane”, il concerto della big band 3Monti band.

Domenica 5 maggio, dalle 9 alle 18, in Piazza Fratti, tocca al “Mercatino dei bambini”. Sempre alle 9, in piazza Pompilio, l’Associazione “Bonsai Club” Forlì espone “l'Arte del Bonsai e del Suiseki”, pietre di passaggio. Un bel “Bagno sonoro per adulti” e rilassamento totale, si potrà fare in piazza Garibaldi, alle 10, insieme a Erika Karihel. Alle 11, Angela Dipasquale presenterà il laboratorio di pittura “Crea una borsa per la mamma”. Alle 18, “Forlimpopoli sfila”. Sfilata di moda e show di artisti emergenti. Gran finale, alle 20,30, con la “Musica di una volta” del quartetto Amarcord Swing.

Per ulteriori info: 0541.827254 | 340.8342606